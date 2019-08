Against The Odds, el documental sobre OG por Red Bull

OG en su fundación fue una sensación, logrando ganar más de un evento del Dota Pro Circuit, pero cada vez que llegaban a The International como los favoritos no eran capaces de avanzar mucho antes de ser eliminados.

El documental ha sido producido por OG y recopila las historias de los jugadores de OG y su carrera desde sus inicios en Dota 2; está largamente inspirado en los documentales hechos por Valve, como Free To Play y la serie anual True Sight que contaron y cuentan las historias de los jugadores profesionales y los equipos para los que juegan.

Este film tiene una duración de 1 hora con 20 minutos e incluye también al exjugador del equipo Tal 'fly' Aizik y como OG fue fundado gracias a la amistad entre fly y N0tail añadiendo a sangre nueva como Miracle- al equipo y a otros jugadores conocidos como MoonMeander y Cr1t- para ganar la primera Major de la historia, The Frankfurt Major.

Against the Odds está disponible para ver totalmente gratis y en HD en la página web de Red Bull, además cuenta con subtítulos en 9 idiomas distintos incluyendo al español, también puedes hacer clic aquí para verlo.

Los documentales de Dota 2 nacieron gracias a Valve con Free To Play, que cuenta las historias de tres jugadores, Fear, hyhy y Dendi, si todavía no lo viste por alguna razón, te lo dejamos aquí para que conozcas más sobre el nacimiento de Dota 2 y de The International:

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)