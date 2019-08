TI2019: ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Fly y N0tail?

Fly y N0tail se conocieron jugando partidas públicas y desde ese entonces no se habían separado. Es por eso que para muchos fue una sorpresa cuando Tal, verdadero nombre de Fly, anunciaba su salida de OG junto con S4 para irse a jugar a Norteamérica. Específicamente, a Evil Geniuses.

Con la salida del nuevo documental de Red Bull, una especie de True Sight pero donde podemos ver más que la gran final de The International, todos los fanáticos de estos jugadores y amantes del juego pudimos conocer un poco más del conflicto que se generó entre estos dos jugadores.

El inicio de una amistad

Como se mencionó párrafos atrás, Notail y Fly, se conocieron jugando partidas públicas. Rápidamente congeniaron, volviéndose más cercanos con el pasar de los días, hasta que finalmente decidieron conocerse en persona.

Con el pasar del tiempo, se dieron cuenta que la escena de lo esports no haría más que crecer y probaron suerte en un equipo profesional. Notail y Fly se unieron a la escuadra de Fnatic, equipo con el que jugarían su primer The International. Si bien hicieron un gran torneo, Fnatic fue eliminado por Orange Esports y quedaron en el octavo lugar.

El segundo intento

Al año siguiente la pareja de amigos decidieron volver a intentarlo, pero la historia no fue mejor. Al contrario, fue peor, mucho peor.

Quedaron en el puesto 14, sin siquiera poder llegar al evento principal del torneo. Ambos decidieron dejar Fnatic después del torneo, llegando a Secret donde su suerte no cambiaría y serían separados del equipo.

Caminos separados

The International 2015 se acercaba. Notail y Fly decidieron tomar caminos separados por el bien de ambos, Notail accedió a jugar de support 4 en Cloud 9, mientras que Fly accedió a jugar de support 5 en Complexity. El equipo de Notail quedo décimo, mientras que el de Fly onceavo.

Las cosas no parecían mejorar para ninguno.

El reencuentro

Fly y Notal siempre se mantuvieron en contacto. Después de pasar unos cuantos días deprimido, Notail decidió que era hora de salir adelante, así que llamo a Fly y le comento la idea de ambos crear un equipo juntos. Fly accedió.

Así es como nace OG, un equipo que por mucho tiempo sería imparable. En OG, Notail y Fly lograron ganar 4 Majors seguidas aunque, eso sí, The International siempre les fue esquiva.

A pesar de todo, Fly y Notail estaban más unidos que nunca en este proyecto que parecía ir por buen camino. Solamente parecía.

El final

El primer semestre del 2018 fue pésimo para OG. No lograron ganar ningún torneo importante, e incluso muchas veces ni siquiera lograban clasificar.

ESL One Birmingham 2018, fue la gota que derramo el vaso. Quedaron quintos y sin chances de ir directamente a The International 2018, esto no fue muy del agrado de Fly.

Finalmente, finalizado el torneo, el capitán del equipo hace el anunció que en Notail ya había visto llegar: Fly se iba a EG junto con S4.

Así es, como después de 8 años de amistad, Fly sin más explicaciones decidía dejar a Notail y al equipo que fundaron juntos.

Notail quedo destrozado.

El enfrentamiento

Finalmente, y contra todo pronóstico OG logró clasificar a The International 2018, se ubicaron en la llave superior y después de vencer a VGJ.Storm llegó el duelo que todos queríamos ver: Evil Geniuses se enfrentaría a OG por un puesto en la final de la llave superior.

Sin duda, ambos equipos nos regalaron uno de los mejores juegos en toda la historia de The International, pero lo que todos los espectadores no esperaban ver, era la reacción que tendría Notail tras re encontrarse con el que siempre consideró su hermano.

La razón de la salida

Durante The International se le realizó una entrevista a Evil Geniuses, donde se le preguntó a Fly porqué se separó del equipo. Su respuesta fue:

"El equipo no funcionaba. Sentí que este (Evil Geniuses) es un equipo con el que podría ganar, con el anterior no tenía chances. Deseo ganar con compañeros en los que creo"

Sin duda, Notail no tomo de buena forma estas declaraciones y arrojó toda su frustración después de la victoria contra EG.

De esta forma, tanto Notail como Fly, parecen haberle puesto fin a una de las más grandes amistades que el Dota profesional ha formado. Será cuestión de tiempo para ver si, en el futuro, algún equipo los volverá a juntar.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)