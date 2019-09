Dota 2 | Gabe Newell dijo presente en el torneo Midas Mode 2.0

El torneo de Dota 2 más esperado y que no es parte del DPC ha empezado. Nos referimos, efectivamente, al Midas Mode 2.0. Torneo organizado por Moonduck en el cual participan diversos equipos Tier 1 y otros equipos "poco usuales" en torneos competitivos.

En esta ocasión, ha habido un momento en particular que divirtió a todos los fanáticos de este torneo. Resulta que Gabe Newell, CEO de Valve, dio la bienvenida a esta segunda edición de Midas Mode al mismo estilo The International.

Después de la ceremonia de inauguración, el torneo empezó con la primera serie del torneo donde se enfrentaron Alliance TI3 contra Sir Sadim's Stunners. Lamentablemente el equipo campeón de The International 2013 no pudo contar con Gustav “s4” Magnusson y en su remplazo trajeron a Rasmus “Chessie” Blomdin.

Un hecho curioso ocurrió durante este enfrentamiento, que terminó con victoria de Alliance, y es que Roshan está siendo controlado por una persona que compró un ticket VIP lo cual complica de manera significativa poder matar a la bestia.

