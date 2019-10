League of Legends | Conoce la historia de la creación de Veigar

Hay que reconocerlo, World of Warcraft es el padre de los dos MOBAs más jugado actualmente: League of Legends y Dota 2. Y es que es como una cadena. World of Warcraft le sirvió de inspiración a Dota 2 y esta a su vez sirvió de inspiración para algunos heroes de League of Legends.

Lo curioso es que esta vez, League of Legends se inspiró de forma directa en el popular juego de Blizzard. Kevin Jordan, ex desarrollador de World of Warcraft, contó durante un stream que el origen de Veigar se remite a una antigua guild del juego a la que el pertenecía y que se hacia llamar Tiny Masters of Evil

Esta guild, conformada únicamente por gnomelocks (gnomos + warlocks), tenía características bélicas y eran muy agresivos. Incluso estos peleaban entre ellos por el puesto de Guild Master.

En palabras del propio Kevin Jordan:

"Tom Cadwell, quien es Vicepresidente de diseño en Riot, amó tanto los personajes que Veigar está basado en todo eso, y ahora pertenece al mundo de League of Legends. También podrás notar que él es un Tiny Master of Evil, lo que es básicamente por aquella idea de guild”."

¿Quién es Veigar?

Veigar pertenece a la raza de los yordles. Él tenía la intención de volverse un poderoso mago. Por eso se unió a una orden de magos que fue exterminada por Mordekaiser, el despiadado señor de la guerra. Este capturó a Veigar y lo obligó a utilizar su magia para fines malignos.

Tiempo después, los seguidores de Mordekaiser conspiraron con él y Veigar logró escapar. Aunque algo había cambiado en él, ya no era la misma persona de antes y ahora tiene un nuevo objetivo: convertirse en el villano más malvado del mundo.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)