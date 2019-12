River Plate confirma su propio equipo de League of Legends

League of Legends es uno de los esports más famosos en el mundo y Sudamérica no está al margen de este fenómeno mundial que muchos denominan como el mejor esport actualmente.

Esto no es todo, y es que con el paso del tiempo League of Legends se profesionaliza cada vez más rápido y múltiples equipos de deportes tradicionales están viendo un futuro muy prometedor en League of Legends. Uno de estos equipos es River Plate, quien ha sido anunciado como el nuevo equipo de League of Legends que ingresará a la Liga Master Flow en el 2020.

Mediante un comunicado en sus redes sociales la LVP Liga Master Flow anunció la incorporación de uno de los clubes argentinos más importantes a una de las ligas de League of Legends más importantes de Latinoamérica.

Un gigante del deporte mundial llega desde Núñez para marcar un antes y un después en los esports en Argentina.



Un estilo de juego, una identidad, un equipo con hambre de ser campeón. "Que la gente crea porque tiene con qué creer".🔥



Bienvenido @RiverPlate a la #LigaMasterFlow. pic.twitter.com/HpAntMx7Gb — LVP Liga Master Flow (@LVPar) December 20, 2019

Por el momento, la escuadra de League of Legends de River Plate no se ha anunciado, aunque se estima que en los próximos días se realizará el anuncio oficial de los jugadores que jugarán bajo los colores de River Plate.

¿Qué es la Liga Master Flow?

La Liga Master Flow es una de las ligas más importantes de League of Legends que se realizan en Sudamérica. Esta se lleva a cabo en Argentina y todos son equipos de dicho país.

El actual campeón de esta liga argentina de League of Legends es el equipo de 9Z que en el 2020 buscará defender su título de campeón.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más importantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No te olvides Líbero Party con Maverick los lunes, miércoles y viernes por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)