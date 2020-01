Dota 2 | 4 jugadores profesionales que no tienen equipo para el Dota Pro Circuit

El Dota Pro Circuit retomará su rumbo en unas semanas para conocer los equipos que irán a The International 2020. Muchos equipos de Dota 2 ya tienen sus alineaciones confirmadas con las que buscarán la cantidad de puntos suficientes para llegar al torneo más importante de Dota 2.

A pesar de esto, hay varios jugadores profesionales de Dota 2 que actualmente no tienen equipo y que quizá se pierdan la oportunidad de estar en el mundial de Dota 2 que este año se llevará a cabo en Estocolmo.

Yeik ‘MidOne’ Nai Zheng

A muchos sorprendió cuando Team Secret anunció que MidOne se tomaría un descanso, y dejaría Team Secret por tiempo indefinido.

A pesar de que jugó la ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational con Team Secret, como standin, aún no consigue un nuevo equipo con el que jugar lo que resta del Dota Pro Circuit y no sabemos si está en sus proyectos a futuro conseguir un nuevo equipo.

Syed Sumail ‘SumaiL’ Hassan

El ganador de The International 2016 con Evil Geniuses, actualmente no tiene equipo. Si bien, a inicio de esta temporada se había juntado con su hermano Yawar para jugar en el equipo Quincy Crew, que ahora se llama Chaos Esports, después de un tiempo Sumail dejó el equipo pues no se sentía cómodo.

A pesar de no tener un equipo profesional, SumaiL no ha perdido el toque pues actualmente está primero en el ranking de MMR tanto en Support como en Core.

Gustav "s4" Magnusson

Otro ganador de The International que no tiene equipo. El ex jugador de OG y Evil Geniuses, actualmente se encuentra como un jugador inactivo dentro de EG pero parece que esta organización no lo tiene muy en cuenta para torneos futuros y prefiere seguir con su alineación actual.

Rasmus ‘Misery’ Filipsen

Si bien Misery no ganó un TI, si consiguió un subcampeonato en el 2016 y es uno de los jugadores más experimentados dentro de la escena competitiva de Dota 2. Tanto así, que incluso es uno de los pocos jugadores europeos que han jugado en América en el equipo brasilero de Pain Gaming.

A pesar de su experiencia, el ex jugador de EG no tiene un equipo actual y ni siquiera ha recibido una oferta para ser coach de un equipo.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)