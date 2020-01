Dota 2 | Fecha y hora para ver el documental sobre la final del mundial entre OG y Team Liquid

Dota 2 es uno de los esports que mayor cantidad de emociones genera gracias a sus torneos. Siendo The International, considerado como el mundial de Dota 2, el torneo de este esport que mayor expectativa genera entre todos los fanáticos.

Desde la edición del 2017, en la que Team Liquid salió campeón, cada vez que termina un The International se realiza un pequeño documental de 1 hora aproximadamente que se llama True Sight y que nos da una perspectiva diferente de la final de The International.

Si bien el del 2017 no fue el primer True Sight que se hizo, si fue el primero que se realizó para un The International, ya que los que se hacían antes eran para las Majors.

El día de ayer, a través de sus redes sociales, Wykrhm Reddy confirmó la fecha y la hora en la que se estrenará el True Sight de The International 2019, en donde se enfrentaron los equipos de OG y Team Liquid (ahora conocido como Nigma).

True Sight - The International 2019 — World Premiere on January 28, 2020 in Berlin, Germany. Join @ODPixel , @Foggeddota , @KaciAitchison and @SirActionSlacks live or tune in from home on SteamTV and Twitch. — https://t.co/ZgIeavAuvn #TrueSight #Dota2 pic.twitter.com/bPfLSXG4i4