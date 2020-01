Dota 2 | ¿La "toxicidad" es parte del juego o es algo que se debe eliminar? [Comentario]

El año pasado, compartimos con ustedes una nota donde les comentábamos que la Anti Defamation League (ADL) había compartido un estudio que determinaba que el 79% de los jugadores de Dota 2 habían sufrido algún tipo de acoso dentro del juego. (Entiéndase por acoso, violencia verbal o escrita dentro del juego.)

Hace una semana, el dos veces campeón del mundial de Dota 2, Johan “N0tail” Sudstein fue baneado de la plataforma de streaming Twitch después de que realizara un comentario, que la plataforma consideró homofóbico, en contra de un héroe de su propio equipo.

Una semana después su castigo ha sido levantado.

✅ Twitch Partner "BigDaddy" has been unbanned after 1 week, 43 minutes, 19 seconds! ✅https://t.co/4EiJk7k84x#twitch #unban #partner #twitchpartner 💟