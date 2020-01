League of Legends generó ingresos de $1500 millones en 2019

El videojuego de Riot Games, League of Legends, ha conseguido superar el monto ganado del 2018. El estudio de la web SuperData ha declarado que el mercado global de videojuegos ha generado $120,100 millones de dólares en 2019.

Las ganancias de League of Legends en 2019



League of Legends es uno de los MOBAs más populares. | Foto: Riot Games

League of Legends fue el segundo título free to play de PC con más ganancias, estuvo detrás de Fortnite que consiguió superarlos con $1800 millones de ganancias en el año anterior. La plataforma de PC en free to play generó un total de $20,600 millones de dólares en ganancias.

Pero, los videojuegos de plataformas móviles como Dungeon Fighter Online y Honour of Kings superaron a League, pues cada uno hizo $1,600 millones en ingresos. En total, el mercado móvil ha triplicado las ganancias que obtuvo la plataforma PC y esta tendencia se espera incremente en 2020.

El estudio de SuperData encontró que más del doble de jugadores en League of Legends tienen probabilidades de gastar dinero en el juego que los jugadores de Fortnite.



SuperData es una web especialista en información de videojuegos. | Foto: SuperData

Además, muestra que la mayor parte de ingresos en los mercados móviles y de PC provienen de Asia. Se estima que haya un incremento del 4% en el año 2020 y las ganancias alcancen los $124,800 millones de dólares.

A pesar de la increíble suma del videojuego de Riot Games, este año no ha sido su mejor recaudación. Como reporta SuperData en 2017 ganaron $2,100 millones de dólares y en 2016 $1,700 millones de dólares.



La tienda de League of Legends vende campeones, trajes, cosméticos, etc. | Foto: Riot Games

Se espera que este 2020, la empresa de League of Legends genere más ingresos con los títulos que fueron anunciados en 10mo aniversario con Legends of Runeterra, Wild Rift, los proyectos de Riot Forge y otros juegos que fueron anunciados.

Como otro paso importante, su evento de esports del 2020 será celebrado en China y la expectativa es que superen los récords de audiencia logrados en 2019 y la cantidad de público que disfrute el mundial de League of Legends, Worlds 2020.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino) - Fuente: DotEsports