El mundial de League of Legends fue el más visto del 2019 por encima del mundial de Dota 2

League of Legends y Dota 2 son dos esports que siempre están en conflicto y, parece que este nuevo año, no será ajeno a la rivalidad entre estos dos esports tan populares en la actualidad.

El portal Esports Chart, ha compartido una serie de estadísticas de los torneos más vistos durante el año 2019.

Si bien los el Worlds y The International, los mundiales de League of Legends y Dota 2 respectivamente, no son los únicos que aparecen en esta lista. Es interesante ver las diferencias que existen entre estos dos torneos de los MOBAs más populares de la actualidad.

La primera imagen que vemos, son las estadísticas según el máximo pico de viewers que tuvo cada competición. En primer lugar, se encuentra el mundial de League of Legends, mientras que en cuarto lugar se encuentra el mundial de Dota 2.

Entre estos dos mundiales, se encuentra la primera edición del mundial de Fortnite y el mundial de Free Fire que se llevó a cabo en Rio.

La segunda imagen que nos muestra Esports Chart, se basa en la cantidad promedio de espectadores, si bien los tres primeros puestos alcanzan el millón de usuarios, el mundial de Dota 2 no llega ni a los 800 mil espectadores.

Recordemos que esta lista no incluye las plataformas chinas de streaming, este hecho genera que el mundial de Dota 2 no consiga una gran cantidad de números. A pesar de esto, increíblemente, el mundial de Dota 2 ha conseguido un 37% más de espectadores que el año pasado.

La última imagen, nos muestra la lista, pero basándose en la cantidad total de horas vistas.

En esta ocasión, los dos torneos más vistos son el mundial de League of Legends con 137 millones de horas vistas y un 66% más que el año pasado y el mundial de Dota 2 con un 38% más de horas en relación al año pasado.

Como dato importante, debemos tener en cuenta que el mundial de League of Legends es mucho más largo que el mundial de Dota 2 ya que no solo clasifican una mayor cantidad de equipos, sino que las partidas se dividen una mayor cantidad de días y los enfrentamientos finales tienen una mayor cantidad de partidas para definir a los ganadores de cada partida.

El año recién empieza y la lucha entre Dota 2 y League of Legends ha vuelto a comenzar y parece que no parará por un largo tiempo.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)