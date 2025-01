Dota 2: ex-novia de Collapse lo acusa de agresión

Un post de instagram de la ex-novia de Collapse reveló recientemente detalles negativos acerca del jugador de Dota 2 . Según su ex-pareja, el integrante de Team Spirit se habría convertido en una persona agresiva después de ganar The International 10 , y además le habría sido infiel incluso después de enterarse que estaba embarazada.

Foto: Captura de pantalla

"Muchas preguntas sobre Maga (Collapse)", comenzó la publicación. "No quiero dar lástima, solo quiero ser honesta y estoy cansada de sentirme sola. Nos estaba yendo bien hasta que ganó TI. Él cambió dramáticamente, se volvió frío, comenzamos a insultarnos más seguido. Él puede ser agresivo en medio de una pelea, y puede empujarte fuertemente . A pesar de todo eso, yo estaba feliz por él, porque ganar un TI es algo que él siempre había buscado".

"Es una lástima que el juego y la vida sean dos cosas completamente distintas. Regresé a Kazajistán por un tiempo. Yo no esperaba que él fuera una persona que en tan poco tiempo (literalmente una semana) pudiera cambiarme y dejarme a pesar de saber de mi embarazo. Decidimos tomar caminos separados de esta manera, así que espero que no haya más preguntas. No pido simpatía, pero tampoco quiero negatividad", puntualizó.