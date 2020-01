Garter, jugador profesional de Dota 2, se retira por League of Legends

La semana pasada empezó una agitada discusión entre los MOBAs Dota 2 y League of Legends. Esto fue seguido por diferentes profesionales y especialistas del tema, y ahora un jugador profesional de Dota 2 ha decidido cambiar al otro bando.



Garter bajo el equipo Prodota Gaming. | Foto: GGScore

Ylli "garter" Ramadani es un jugador profesional de Dota 2 proveniente de Albania/Kosovo. Sus roles principales son midlaner y carry, estuvo jugando en equipos Tier 2 como No Logic Gaming, Prodota Gaming y Team Leviathan.

Hasta el 2019 estuvo jugando en el equipo MangoBay. Garter mediante su cuenta de Twitter lanzó un comunicado hablando sobre su retiro de Dota 2 y los motivos que lo influenciaron en tal decisión:

Out with the old, in with the new



Read: https://t.co/UTIKrEMbHl