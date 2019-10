League of Legends | Anuncian versión para móviles, shooters y más en evento de aniversario

Riot Games hizo una transmisión especial por los 10 años de vida de League of Legends con impresionantes anuncios. En esta publicación repasaremos un resumen de lo más importante del especial.

Lo más importante League of Legends 10mo aniversario

Riot Games celebrará a lo grande este aniversario y los jugadores que se conecten al juego desde el 17 de octubre por 10 días, en cada día recibirán un regalo especial. Repasemos los anuncios.

Fundación de Riot Games: el equipo de desarrollo abrirá su propia organización de apoyo para que los jugadores puedan aportar con dinero en la compra de skins u otros items virtuales para apoyar distintas organizaciones de ayuda social.

Cambios en la grieta: eliminar a los dragones del juego permitirán cambiar el entorno del mapa con elementos como fuego, tierra, agua y viento. El dragón anciano otorgará un efecto de límite de asesinato muy implacable. También modificarán algunos puntos para emboscar a los enemigos, entre otras mejoras.

Nuevo campeón "Senna": la primera campeona de soporte tirador llegará a League of Legends. Con un trailer mostrando más sobre la historia del personaje, mostraron a este campeón que está siendo desarrollado y estará en el reino de pruebas a finales de octubre.

Teamfight Tactics recibe actualizaciones y versión móvil: el videojuego basado en "Auto Chess" estará recibiendo mucho contenido para este año y el 2020 como nuevas temporadas de rotación. También contará con una versión para móviles que podrá probarse el año entrante.

League of Legends para móviles "Wild Rift": Riot Games estaba guardando hace mucho el salto de plataforma de los campeones de LoL. Esta versión será totalmente diferente a la de PC, así que los skins no serán sincronizados con ambas cuentas, pero tendrán otros objetos únicos.

El videojuego ha sido revisado por mucho tiempo y presenta doble joystick táctil para manejar a los campeones y realizar jugadas impresionantes como si estuvieras en PC. En este formato las partidas durarán entre 15 a 20 minutos.

Nuevo videojuego "Esport Manager de LoL": podrás entrar al rol de un manager de deportes electrónicos y conocer más sobre el mundo de los equipos profesionales. Por ahora solo estará con la liga de China, más adelante añadirán más ligas.

Siguiente mundial de LoL en China: en 2020 el próximo Worlds será celebrado en varios puntos de China. El país asiático es uno de sus mercados más fuertes de Riot Games y tendrán su gran final en el lejano oriente.

Serie animada llegará en 2020 "Arcane": una nueva animación estará llegando para los fanáticos de League of Legends. Arcane está prevista para el año que viene y mostrará más sobre el mundo Runaterra.

Nuevos proyectos de shooters y peleas: Los proyectos A (armas) y L (luchas) están siendo desarrollados con muy buen avance por el equipo de Riot Games. En el primer es un título de disparos táctico donde la habilidad será clave y los desarrolladores están creando herramientas para crear un juego equilibrado. El juego de peleas todavía sigue en pruebas, no hubo mucha información sobre este.

Juego de cartas "Legends of Runaterra": el juego de cartas de League of Legends presentará innovaciones en diferentes aspectos de los típicos juegos de cartas modernos. Entre sus características más resaltantes están que no debas depender de comprar mazos y conseguir cartas aleatorias, solamente comprar las que tu quieras y necesitas. Hay una beta disponible que puedes ingresar en el siguiente enlace.

Estos han sido los anuncios más importante de League of Legends en su décimo aniversario con muchas novedades y Riot Games va con todo para meterse a otros mercados de esports.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)