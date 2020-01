Razones por las que League of Legends es más rentable que Dota 2 como profesional

No es un secreto que la segunda y tercera división de Dota 2 a nivel internacional carece de apoyo tanto económico como mediático. Jugadores profesionales que no mantienen su calidad de primera división se dedican a otras actividades como streaming (AdmiralBulldog) o creación de contenido (Wagamama), las organizaciones que apoyan la escena de segunda como Moonduck ven incierto su futuro (Midas Mode 2.0 tuvo un máximo de 250 asistentes de 1000 estimados).

Ejemplo claro de esto se puede ver en el reciente caso de “Garter”, quien en su último TweetLonger manifestó: “Hace tres años tenía un salario mensual de $2000 con múltiples campos de entrenamiento y equipos, constantemente me ofrecieron puestos en otros equipos que eran iguales o mejores, hace dos años me ofrecieron múltiples equipos de $1000 y el año pasado $500 o volar a SEA , (…)porque los fondos para nada menos que los equipos de Tier 2 ya no existen, ya que los patrocinadores no están interesados.”



Garter fue jugador profesional de Dota 2 y se ha retirado por League of Legends. | Foto: GGScore

La aparición de nuevas figuras o nuevos equipos es muy rara en Dota 2 y el cambio de jugadores en las regiones de Norteamérica y Europa se dan mayormente entre los mismos 20 o 30 jugadores. Sobre este tema Braxton "Brax" Paulson manifestó su incomodidad sobre el poco tiempo que tienen los equipos de segunda división para hacer cambios o aprender de sus errores entre torneos, ya que hay una cantidad mínima de días entre competencias.

También aclaró que en Europa la segunda división esta mínimamente apoyada por casas de apuesta y que Asia al tener una escena de esports más desarrollada si contaba con torneos y apoyo para los equipos más pequeños.

La pregunta viene a ser ¿Es la segunda división de League of Legends más estable? La respuesta es un rotundo sí. Sin irnos muy lejos, un jugador en México de segunda división de League of Legends (conocida como LVP) llega a ganar $500 al mes, además de contar de manera obligatoria con un entrenador. También, cabe recalcar que League of Legends se maneja en un formato de liga, donde 8 a 10 equipos juegan por un periodo de 6 meses de manera estable.



League of Legends cuenta con una escena profesional muy sólida en los últimos años. | Foto: Riot Games

En este formato los últimos dos de la temporada o Split bajan de división y los primeros clasifican a competencias internacionales de mayor calibre. Esto quiere decir que los equipos de segunda división pueden llegar a primera división y tener estabilidad por una temporada como mínimo.

Una vez en primera división los jugadores pueden percibir alrededor de $1500 en Latinoamérica, hasta cantidades obscenas en Europa o Norteamérica, ya que Riot games los ayuda económicamente en ese aspecto. Sin mencionar el crecimiento exponencial de interés en las marcas por invertir en el equipo debido a la gran cantidad de presencia mediática que genera League of Legends.

Asimismo, la escena amateur de League of Legends cuenta con el apoyo de Riot para su crecimiento. En nuestra región cada país carga con una a más comunidades grandes apoyadas por Riot, quienes reciben RP (moneda del juego) para dar como premio en torneos que ellos realicen. Además, dependiendo del tamaño e importancia de la comunidad, Riot envía códigos para skins (cosméticos) especiales para ser regalados en eventos organizados por la comunidad.



LPL es la liga de League of Legends en China y es una de las más importantes. | Foto: Riot Games

En conclusión, fanatismos de lado, el esport con el camino más seguro al rango de “pro-player” es League of Legends. Esto no quita que los jugadores de Dota 2 hagan considerablemente más dinero o que la vida de equipos de Dota 2 de primera categoría pueda ser más atractiva para muchos. Sin embargo, si de seguridad financiera se trata, la grieta del invocador es un mejor terreno por donde caminar.

(Redacción: Rodrigo Kriete)