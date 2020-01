SumaiL: "Definitivamente es posible ganar otro TI" [ENTREVISTA]

El día de ayer se realizó uno de los anuncios más sorprendentes dentro de la escena competitiva del Dota 2 a nivel mundial. Syed “SumaiL” Hassan sería el nuevo carry del equipo europeo OG en remplazo de Ana.

Llegada a OG

SumaiL se hizo conocido en el 2015 cuando, aun siendo un desconocido, fue reclutado por el equipo norteamericano de Dota 2 Evil Geniuses. A pesar de que al principio esta decisión fue algo criticada, con el paso del tiempo SumaiL demostró que era un jugador diferente.

En su primer año se consagró con la DAC 2015 y en The International 2015. Lamentablemente, no repetiría ese éxito por mucho tiempo más. Si bien ganó otros torneos y consiguió bastantes Top 3. SumaiL no estaba satisfecho.

Después de The International 2019, SumaiL dejó el equipo que lo vio crecer y junto a su hermano mayor creó Quincy Crew. Lamentablemente, SumaiL no se adaptó al nuevo equipo y decidió separarse.

“El ajuste no fue correcto, hubo muchos intercambios de roles y la sinergia simplemente no estaba allí”

Después de esto, SumaiL se mantuvo sin equipo por mucho tiempo y aunque el mismo dijo que se iría a China, al final pasó algo muy distinto.

"Después de dejar ese equipo, solo quería jugar con uno de los tres mejores en EU y, afortunadamente, OG fue uno de ellos y me invitó a unirme a ellos. Quería jugar con N0tail y tuve la oportunidad de hacerlo. Me gusta cómo es el equipo ahora, deseo lo mejor”

Cambio de posición

Con la llegada de SumaiL a OG surgió un problema. Y es que Topson, el mid de OG, no dejaría su puesto y SumaiL tendría que adaptarse a una nueva posición: Carry.

“Estaré jugando carry porque siento que se ajusta más a mi mentalidad”

SumaiL siente que si quieres estar en el “Dream Team” de Dota 2, tienes que estar en OG pues todos los jugadores de este equipo son los mejores en sus respectivas posiciones.

Proximos objetivos

SumaiL buscará su segundo The International. Mientras que N0tail y Topson, los únicos jugadores originales del OG bicampeón, buscarán este año su tercer The International de manera consecutiva.

“Definitivamente es posible ganar otro TI y estoy bastante seguro de entrar en esta temporada con los chicos. Es demasiado pronto para decir algo realmente, pero hay vibraciones relajadas en este momento: nuevo equipo, nueva mentalidad. Es una buena combinación de habilidades y estrategias, y en el papel parece una gran lista.”

La entrevista termina con una declaración sobre su futuro:

“No puedo decir con certeza [cómo será el resto de mi carrera], pero cuando simplemente no disfruto jugando, es el día en que me detendré. La edad o el tiempo no afectarán mi decisión al respecto”

Fuente: Red Bull