Dota 2 | ¡El rey está de vuelta! SumaiL ingresa al equipo titular de OG

En la transmisión oficial de True Sight, la organización OG aprovechó para anunciar su nuevo integrante, Sumail llega al conjunto de Dota 2. El campeón de The International estará jugando como reemplazo de Ana.

OG anuncia su nuevo equipo para Dota Pro Circuit 2019-20

Sumail es el campeón de The International 2015 junto a EG, en los últimos años estuvo buscando un gran equipo tras salirse de EG y participó brevemente en el conjunto de Quincy Crew, con el cual clasificó a una Minor pero finalmente se retiró.

Tras ello, el joven jugador de 20 años estuvo jugando ranked en el servidor de Norteamérica, tras unos meses logró ocupar los primeros lugares en los roles core y support en simultáneo.

Ahora la nueva estrella de OG estará enfocándose junto a Topson y N0tail ganar su tercer The International que esta vez será en Estocolmo, Suecia, en agosto del 2020.

La historia de Sumail en Dota 2

El joven pakistaní participó en The International 2015 con tan solo 15 años junto al conjunto Evil Geniuses. La escuadra de Dota 2 pudo llegar a la gran final contra el equipo de CDEC Gaming. Apodado "el niño maravilla", mostró su gran dominio en la midlane con héroes como Storm Spirit, Ember Spirit o Puck.



SumaiL en el equipo de Evil Geniuses. | Foto: Liquipedia

Uno de los encuentros más recordados fue el Storm Spirit de Sumail en la final de TI 2015, estuvo siendo gankeado constantemente por el conjunto chino y se pensaba que no iba a recuperarse. Luego de internarse a la jungla un momento, volvió con todo para retomar la partida y ganar el torneo.

Luego de esta actuación, sus próximas participaciones con Evil Geniuses lo puso en tercer lugar para las ediciones 2016 y 2018. En el último The International 2019 quedaron en puesto 5-6, esto pudo haber influenciado en él para que dejara el equipo y buscara nuevos horizontes.

Palabras de SumaiL al ingresar a OG

Esto dijo SumaiL cuando fue presentado en el evento de True Sight:

"No he estado con equipo por un tiempo, eso hizo darme cuenta cuánto lo necesitaba y hacerlo con OG. Jugadores que considero unos enemigos en los aspectos de Dota. Busco aprender mucho de N0tail y Ceb. Además, me atrae el porcentaje de victorias que tienen en cada TI ... lo cual es genial y estoy muy emocionado por entrar."



SumaiL junto al equipo OG que estuvo en Berlín, Alemania. | Foto: Twitch

