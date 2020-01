Mamá queda Top 8 en torneo de cartas de Pokemon y es sensación en las redes sociales

Pamela Director, es una jugadora de Pokemon TCG que en una sola noche, gracias a su hija, aprendió a jugar este popular juego de cartas de Pokemon y se posicionó en el puesto 8 de un torneo local en Pasadena, California de este popular juego de Nintendo.

Todo empezó cuando Caroline Director, su hija, compartió a través de sus redes sociales una historia en donde contaba que le dijo a su madre que se uniera al torneo de TCG, después de que ella le preguntara si podía ir a verla.

Caroline le dijo que no solo podía ir a verla, sino que también podía unirse. Pamela aceptó y en una sola noche aprendió gracias a su hija a jugar junto quedando, finalmente, dentro del Top 8 del torneo.

Rápidamente, Pamela se convirtió en una sensación en las redes sociales y dentro de las comunidades de Pokemon. Incluso, llegaron a crearles fan arts.

This is so cute omg!! You even got the coin flip in there 😭💕 #pokemom https://t.co/M7LI6vVI8e

Según la información que se ha compartido, Pamela no piensa parar de jugar Pokemon TCG. Incluso, madre e hija han sido invitadas a la regional de Charlotte, en donde podrían ganar puntos de campeonato para clasificar al Mundial de TCG de Pokemon. Siempre y cuando queden en puestos importantes.

Let's get Pam to Worlds!

She'll need some Championship Points.



All trainers better prepare, @DirectorPamela & @CarolineDirectr have received an invite to the #Charlotte #RegionalChampionships in March! #PamPamPam



Anyone interested in a Parent - Trainer Sunday side event? https://t.co/GBcJkCD5Ct