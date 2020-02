Dota 2 | Héroes recomendados para subir tu MMR en la versión 7.24

Dota 2 pudo actualizarse tras la finalización de DreamLeague Season 13 Major donde campeonó Team Secret. Apenas finalizó, llegó la nueva versión 7.24, tras una semana del nuevo parche acá te dejamos los mejores héroes para subir en tus partidas ranked.

EL DATO: La eliminación del talento de Oro por minuto (GPM) ha permitido darle relevancia a los héroes que no tenían este tipo de habilidad y no eran muy elegidos en versiones pasadas.

Héroes recomendados para subir tu MMR de Dota 2 en 7.24

Toda esta información está basada en las estadísticas e información de Dota Plus en rangos Divino/Inmortal.

1 | Slardar



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 8.93% a 15.7%

- Velocidad de movimiento incrementada en 10

- Bash of the Deep (Pasivo, golpe aturdidor) daño reescalado de 75/125/175/225 a 60/115/170/225

Roles: Offlaner o Hard Support, uno de los mejores iniciadores del juego. El aumento de velocidad de movimiento le permite rotar líneas con más facilidad. Priorizar el golpe de bash al momento de subir niveles, tener al menos un punto en "esprintar" y luego mejorar el stun de área. En los talentos enfocarse en daño y sacar lo más antes posible el item "Blink Dagger" para poder iniciar las peleas.

2 | Juggernaut



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 4.07% a 12.1%

- Daño base incrementado en 4

- Velocidad de movimiento base incrementada en 5

Rol: Hard Carry, nuevamente Yurnero consigue ganar protagonismo tras ser dejado de lado en la 7.23. Estas mejoras en daño y movimiento lo han puesto entre los cores favoritos. La armada y subida de niveles es la tradicional. Priorizar "Blade Fury", poner un punto al menos en Healing Ward y el golpe crítico. Para farmear sacar Maelstrom o Battlefury (dependiendo la situación) y en peleas utilizar con cuidado ‘Omnislash’ porque demora mucho en recargar.

3 | Enchantress



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 5.74% a 10.1%

Sin cambios en 7.24

Roles: Hard Support y Offlaner, jugarlo con items que combinen aguante y daño. Ahora que Impetus es una habilidad básica, puede estar dominando la línea constantemente con el golpe de daño puro. Su itemización debe ser Power Treads, Tambores y Hurrikane Pike. Con un punto en Enchant, buscar el mejor creep neutral para conseguir kills rápido en los primeros minutos.

4 | Earth Spirit



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 2.19% a 5.76%.

- Stone Remnant tiempo de restauración de cargas reducido de 30 a 25

- Nivel 20 Talento cambiado de +150 Oro/Min a +3.5s Geomagnetic Grip Silence

Roles: Soft Support, el héroe de piedra ha sido muy mejorado. Reducir el tiempo de recarga de los remanentes de piedra, le aperturan más oportunidades de cazar enemigos en la partida. En la subida de niveles priorizar Boulder Smash, luego Rolling Boulder. En cuanto a items sacar Orb of Venom y Tranquil Boots para gankear, luego obtener Spirit Vessel. Se recomienda practicar bastante este héroe antes de ir a ranked.

5 | Lion



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 12.4% a 14.3%

- Nivel 15 Talento cambiado de +150 Oro/Min a +60 Mana Drain

Roles: Soft Support y Hard Support, el héroe ha vuelto a recuperar protagonismo por su arsenal de poderes incapacitadores que maneja. En los items comprar Tranquil Boots y 2 Bracers para tener más aguante en las peleas, luego sacar "Blink Dagger". En las peleas siempre mantener un buen posicionamiento para ser oportunista con tus rivales.

6 | Mars



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 4.40% a 8.73%

- Fuerza ganada incrementada de 3.2 a 3.4

- God's Rebuke duración de ralentización incrementada de 1.5 a 2, daño de héroe incrementado de 25 a 35

Roles: Offlaner, mejoraron el daño del héroe y su habilidad God's Rebuke que empuja al rival con mucho daño. Mars aprovecha bastante la iniciación con su Ultimate "Arena of Blood". Por ello, debe priorizar items de iniciación y aguante al comienzo empezando con Phase Boots y Soul Ring, luego sacar Blink Dagger. A partir de aquí los siguientes items como BKB dependen según la situación.

7 | Nyx Assassin



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 3.02% a 8.20%

- Vendetta bono de daño cambiado de daño físico a daño puro; daño reducido de 250/400/550 a 250/375/500

- Nivel 10 Talento cambiado de +90 Oro/Min a +0.3s Impale duración de aturdimiento

Roles: Soft Support y Offlaner, vuelve al meta el escarabajo asesino. La modificación de daño físico a puro el golpe de Vendetta le da mucho poder en peleas, además que el golpe aplica Break al rival. En cuanto a los items puedes sacar Meteor Hammer, ya que el tiempo del aturdimiento de "Impale" es suficiente para encadenar el meteoro. Luego comprar Blink Dagger y Spirit Vessel si es posible.

8 | Queen of Pain



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 4.02% a 6.40%

- Inteligencia ganada incrementada de 2.9 a 3.4

- Sonic Wave daño incrementado de 340/430/520 a 340/450/560

Roles: Midlaner, el incremento de Inteligencia ganada por nivel significa más daño y reserva de maná. Además, el daño con Aghanim ha sido incrementado en 20 puntos. En midlane armarlo con 2 Null Talisman, Power Treads, Eul Scepter y Mjollnir, dependiendo la situación BKB y Orchid. Para dominar en mid subirle 2 puntos a Shadow Strike, 1 punto a Blink y priorizar Scream of Pain.

9 | Undying



Desde el parche 7.24 ha sido elegido de 2.22% a 6.35%

- Corregido que Helm of the Dominator Aura no funcionaba en Zombies

- Nivel 15 Zombie daño del talento ahora es daño base

- Tombstone Deathlust límite de vida para activarse ahora siempre es 40%; bono de velocidad de movimiento reescalado de 50% a 35/40/45/50%; y valores de daño reescalados de 75 a 50/60/70/80

- Flesh Golem debuff duración incrementada de 5 a 6; duración incrementada de 30 a 40; y ahora otorga +30 Velocidad de movimiento

Roles: Hard Support y Soft Support, el zombie fue muy golpeado con el parche pasado y con la 7.24 se recupera. Ahora los zombies activan el efecto "Deathlust" siempre que el enemigo esté debajo del 40% de su vida. Flesh Golem ahora dura más tiempo, el debuff se pega 1 segundo más al rival y le otorga 30 de velocidad de movimiento para que no se le escape nadie.

En cuanto a las habilidades maxear la tumba, poner 1 punto en Decay y luego maxear Soul Rip. Para los items sacar siempre reserva de maná como Arcane Boots, luego Glimmer Cape para salvarse del daño mágico y también a los aliados. Sacar Aghanim's Scepter para ser devastador con Decay en juego largo, sacarle auras dependiendo la composición del equipo.

