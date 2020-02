Gareth Bale, jugador del Real Madrid, crea su organización de esports [VIDEO]

Gareth Bale (apodado el tren de gales) es jugador del club de fútbol Real Madrid, equipo con el cual ha ganado una gran cantidad de titulos importantes. El 3 de febrero anunció oficialmente su equipo de esports para diversos títulos empezando con el equipo de FIFA 20.

Elleven Esports es el nombre del equipo creado por Gareth Bale. Su primer equipo está basado en FIFA 20 y jugará en el torneo FIFA eClub World Cup. Anunciaron los jugadores que están en el equipo que son: Pedro “Resende” Soares, Ethan “EthxnH” Higgins y Tyler “Tyy” Phillips.

This is Ellevens, time to play! 🎮 Thanks for the introduction boss! @GarethBale11 #TimeToPlay https://t.co/hQ4gKvc7CG