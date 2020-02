'Pep' Guardiola sobre su carta en el FIFA 20: "Está bastante mal"

La odia. ‘Pep’ Guardiola no está para nada contento con la carta que le han dado para el modo de juego Ultimate Team en el FIFA 20. La tarjeta de ‘ídolo’ que se incorporado en el juego, destacando sus mejores momentos como jugador, lo tiene totalmente anonadado.

Para entrar en contexto, en el videojuego hay una modalidad donde, al margen de los jugadores actuales, podemos encontrar tarjetas con futbolistas ya retirados, pero que en honor a sus grandes momentos se les incorpora en el juego con las mejores estadísticas que tuvo en su carrera.

De esta manera, podemos contar con figuras como Pelé, Maradona, Zidane, entre otros. Lo que ha causado asombro en el estratega del Manchester City, es que las estadísticas que se muestran en su carta, tales como el nivel de tiro, de regate, de pase, entre otros, no van de acuerdo a lo que era él cuando jugaba.

“Está bastante mal todo, lo siento mucho, pero para vencer está bien. Era un centrocampista lentote, no tenía tiro, no tenía dribling, juego aéreo pobre, no era rápido”, señaló en una entrevista con el Youtuber ‘DJ Mariio’.

Lo gracioso es que lejos de molestarse porque sus estadísticas estén bajas, el exfutbolista se quejó de que era muy bueno dentro del juego. Dejando bien en claro que es alguien modesto, en cuanto a su carrera se refiere.