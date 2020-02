Dragon Ball FighterZ | GO1 es el campeón del World Tour Finals 2019-20

El juego de peleas de Dragon Ball creado por Arc System Works tuvo su torneo mundial en Paris, Francia. Llamado World Tour Finals 2019-20, con un pozo de $80,000 conoceríamos al nuevo campeón de esta temporada.

El torneo tuvo a los mejores jugadores del mundo, 16 de ellos llegaron a las finales por medio de puntos ganados en diferentes eventos y torneos a lo largo de toda la temporada. Estos jugadores fueron divididos en 4 grupos de 4 jugadores.

Grupo A: uno de los veteranos fue NYChrisG que fue eliminado junto a Wawa por 1-2. En su grupo pasaron Tachikawa y maddo.

Grupo B: el representante de España fue Shanks que no pudo avanzar y perdió junto a BNBBN por 1-2. Avanzaron GO1 y Matoi.

Grupo C: SonicFox el favorito del público y multicampeón de diferentes títulos de peleas fue eliminado por 0-3, causando una gran sorpresa en el torneo. El jugador "B" también fue eliminado y avanzaron dekillsage con 3-0 y ApologyMan con 2-1.

Grupo D: Fenritti otro de los favoritos avanzó con un contundente 3-0, junto a él Supernoon con 2-1 y fueron eliminados Kazunoko (campeón del World Tour Finals 2018-19) y Seo.

Los 8 mejores fueron con todo a buscar la victoria el torneo. En la llave alta, Tachikawa fue derrotado por GO1 con 2-1; Fenritti fue derrotado por 2-0 ante dekillsage; y GO1 venció a dekillsage por 3-1, logrando ser el primer finalista.

En la llave baja, Maddo eliminó a Matoi por 2-0; Supernoon fue eliminado por ApologyMan por 2-0; Fenritti venció a Matoi por 2-0; Tachikawa ganó por 2-0 a ApologyMan; Fenritti eliminó a Tachikawa 2-1; y en la final de llave baja Fenritti ganó por 3-0 a dekillsage.

