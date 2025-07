¿A qué hora juega América de Cali vs Bahía y dónde ver playoffs de la Copa Sudamericana?

América de Cali vs Bahía protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de los playoffs de la Copa Sudamericana 2025. Ambos equipos buscarán dar el primer paso rumbo a los octavos de final este martes 15 de julio en el Arena Fonte Nova, en Brasil. A continuación, revisa los horarios confirmados y los canales que transmitirán este emocionante partido.

¿A qué hora juega América de Cali vs Bahía?

La hora de inicio del emocionante enfrentamiento entre América de Cali vs Bahía dependerá del país en donde te encuentres. A continuación te informamos los horarios confirmados para los países de Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Perú, Ecuador y Colombia: 11.00 a.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 9:30 p.m.

México y Centroamérica: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 8:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (del día miércoles)

¿Dónde ver América de Cali vs Bahía EN VIVO?

El esperado duelo entre América de Cali vs Bahía, correspondiente al partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, podrá sintonizarse EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal internacional de ESPN para toda Latinoamérica. Además, estará disponible vía streaming mediante la plataforma Disney Plus, siempre que cuentes con una suscripción premium. En Estados Unidos, el encuentro podrá sintonizarse a través de Fanatiz y beIN Sports.

América de Cali vs Bahía: Previa del partido por playoffs de Copa Sudamericana

América de Cali llega a este duelo con el firme objetivo de poder dar el golpe venciendo a uno de los equipos más fuertes del campeonato. Las 'Escarlatas' llegaron a esta etapa tras haber quedado en el segundo lugar del Grupo C por diferencia de goles, aunque son uno de los pocos elenco invictos en el torneo. No obstante, su rendimiento no ha sido el mejor en la Sudamericana, pues solo han podido ganar en una ocasión.

América de Cali buscará vencer a Bahía en condición de visitante.

Además, deberán hacerle frente a la irregularidad que han venido atravesando, ya que en los últimos 45 partidos de la Liga Colombiana, tuvieron como saldo una victoria, tres empate y una derrota. Sin embargo, contarán con la presencia de su máximo goleador en el torneo, el peruano Luis Ramos quien lleva dos goles.

Por su parte, Bahía llega con un gran presente para este cotejo pues en el Brasileirao son unos de los elencos protagonistas y están peleando entre los primeros lugares del torneo. El cuadro brasileño llegó a esta instancia tras haber culminado en el tercer lugar del Grupo F de la Copa Libertadores.

Bahía es el principal favorito para avanzar a los octavos de final.

Contrario a su rival, el 'Tricolor' es el principal favorito para avanzar a la siguiente etapa y goza de una gran forma actual, pues en los últimos 5 duelos obtuvieron cuatro victorias y solo una derrota. Además, solo encajaron tres goles en contra.