Streamer Pokimane dona 50 mil dólares a Universidad para programa de esports

Imane “Pokimane” Anys es una de las streamers más conocidas y famosas a nivel mundial. Con ingresos que rondan los 4 millones anuales. La streamer de origen marroquí es conocida gracias a League of Legends y Fortnite, dos de los esports más famosos actualmente, y parece ser que ha decidido retribuir de alguna forma todo lo que ha conseguido gracias a estos videojuegos.

A través de su canal de Twitch. Pokimane reveló que está ayudando a algunos estudiantes sobresalientes de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas otorgándoles becas. Esto se debe a que ella ha estudiado ingeniería y se preocupa mucho por la educación.

Aunque eso no es todo. Y es que también anunció la creación de “La Beca Pokimane” que se otorgará a un estudiante de la Universidad de California en Irvine que tenga talento en los esports. Esta beca le ayudará a pagar sus estudios.

Finalmente, Pokimane reveló que también donará la cantidad de 50 mil dólares al programa de esports de la universidad.Primero otorgará 25 mil dólares este año y en el 2021 donará el dinero restante.

La streamer declaró lo siguiente durante la conferencia que brindó al momento de otorgar las becas:

finally announcing something i've been working on for months ^_^

i'm sponsoring four @StemAdvantage scholars & I've created the "Pokimane Scholarship" with @UCIEsports, which will be continuously awarded every year! 👨‍🎓👩‍🎓



details @ https://t.co/j68A0Rnvb5 pic.twitter.com/kTGiEZcmtm