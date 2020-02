FIFA 20 oficializa llegada de la Copa Libertadores 2020 con Alianza Lima y Binacional [FOTOS]

Los amantes de FIFA 20 podrán jugar con Alianza Lima y Binacional, pues EA Sports confirmó la inclusión de la Copa Libertadores 2020 en el juego desde el 3 de marzo.

Otra de las novedades para FIFA 20, además es que se incluirá el estadio de Racing Club: El Cilindro de Avellaneda. Lugar donde Alianza Lima jugará en esta edición de la Copa Libertadores.

También se podrá jugar con el campeón actual de fútbol peruano, Binacional, y enfrentar al River Plate que será su rival en el torneo continental.

Get ready to experience La Gloria Eterna. Play the CONMEBOL Libertadores in #FIFA20 on March 3rd 🏆📆 #LIBERTADORESxFIFA20

See all the modes 👉https://t.co/qHq84MhK8e pic.twitter.com/BU7PlH0e8W