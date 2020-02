League of Legends: Riot retrasa el Mid-Season Invitational por coronavirus

El director Global de Esports en Riot Games dijo recientemente que han tenido que retrasar su anuncio sobre el Mid-Season Invitational (MSI) 2020 debido al brote del coronavirus. "La salud y la seguridad de los jugadores y fanáticos es lo primero y más importante, teniendo la integridad de la competencia en segundo lugar", dijo el director John Needham.

El MSI tradicionalmente se lleva a cabo a principios de mayo, pero las complicaciones ocacionadas por el coronavirus han causado retrasos masivos en algunas regiones. La LPL de China sigue en pausa, con tres semanas de retraso.

Solo se ha jugado una semana de partidos en la LPL y quedan nueve para llegar a playoffs. No es probable que termine a tiempo para el inicio del Mid-Season Invitational. En Corea, el LCK se ha estado jugando sin audiencia.

La propagación del virus plantea una pregunta difícil de responder para los de Riot teniendo en cuenta la logística. Hay más de 80,000 casos de coronavirus en todo el mundo y el número de muertos ha superado los 2600 a partir del 25 de febrero. Esto es un aumento de 7,000 nuevos casos y 800 nuevas muertes.

An Update on MSI 2020 from John Needham, Global Head of Esports pic.twitter.com/VdekcrEibU