Dota 2 | Todo sobre las Ligas Regionales del nuevo Dota Pro Circuit 2020-21

Hace unas semanas atrás, Liquipedia informó que Valve estaba planeando otro sistema para su nueva temporada de Dota Pro Circuit que crearía estabilidad a las escenas Tier 2 y 3. Hoy, por fin Dota 2 hizo un blog confirmando los rumores y explicó con detalles cada apartado.

Las Ligas Regionales llegan a Dota 2

Cuando finalice el siguiente The International 2020, el próximo Dota Pro Circuit 2020-21 llevará un nuevo formato. Entre los puntos más importantes están las reducciones de las Majors de 5 a 3, la eliminación de las Minors y la incorporación de divisiones a las 6 regiones competitivas de Dota 2.

Cada una de las seis regiones contará con un pozo de $280,000 por temporada (En total son 3 temporadas). Estas ligas contarán con dos divisiones de 8 equipos en División Mayor y 8 equipos en División Menor.

Después de finalizar cada temporada, los 2 últimos lugares de la División Mayor son eliminados y serán reemplazados por los 2 mejores equipos de la División Menor.

El Calendario de las Ligas Regionales de Dota 2

Las ligas tendrán una duración de seis semanas y cada región jugará partida de todos contra todos al Mejor de 3. Para que no te pierdas las partidas de tu equipo favorito, esta vez las fechas serán programadas en días y horas diferentes en todo el mundo.

Todas las partidas de la División Mayor serán transmitidas por un estudio de transmisión. Las partidas de la División Menor solo podrán ser vistas por DotaTV.

Cada región competirá 3 días de una semana, el calendario será el siguiente. Las horas están con zona horaria PST y todas están en espacios de Bo3 (Mejor de 3).



Calendario División Mayor. | Foto: Blog Dota 2



Calendario División Menor. | Foto: Blog Dota 2

Para la temporada inaugural, Valve inicialmente colocará a los equipos en la División Mayor y la División Menor. Los equipos también podrán decidir en cual región van a participar (si es que son elegibles para esa región) antes que empiece la temporada. Los espacios faltantes serán llenados a través de clasificatorias una vez termine The International 2020.

Los premios de las Ligas Regionales de Dota 2

Creemos que la consistencia y la regularidad de la liga a lo largo del año, junto con una distribución plana y profunda de la bolsa de premios, con el tiempo, fomentará una competencia sana y fuerte en los niveles Tier 2/3.

Distribución de premios



Premios de División Mayor. | Foto: Blog Dota 2



Premios de División Menor. | Foto: Blog Dota 2

1 Solo para Europa, China, SEA y Norteamérica.

2 Solo para Europa y China

3 Reemplazados por equipos de Clasificatorias Abiertas

Para que un equipo sea elegible de participar en la región, deberá tener al menos 3 jugadores que residan en la zona donde jugarán. Además, los equipos podrán usar un suplente para hasta 4 de sus partidas, siempre y cuando ese suplente compita en una división inferior o no compita en una liga.

Si un equipo decide cambiar de región, tendrá que ingresar a la región a través de Clasificatorias Abiertas y subir a través de la División Menor de esa región.

Durante la duración de cada temporada, desde el comienzo de la liga hasta el final de la Major, todas las alineaciones estarán bloqueadas. Después de que la Major concluya y hasta el comienzo de la próxima temporada, los cambios en la alineación serán habilitadas. Cada cambio de jugador incurrirá en una penalización del 15% en los puntos actuales para ese equipo.

¿Cuántos equipos habrán en las Majors?

La temporada finalizará con 18 equipos de todas las regiones peleando por un pozo de $500,000 más puntos DPC.

Los 18 participantes serán los mejores equipos de cada División Mayor por región. Las regiones tendrán un monto fijo de cupos para lo largo del año.

Europa y China: 4 cupos.

Norteamérica y Sureste Asiático: 3 cupos.

CIS y Sudamérica: 2 cupos.

Formato de las Majors

Wildcard:

Formato: 6 equipos juegan todos contra todos al Mejor de 2. Los dos mejores equipos avanzan a la Fase de Grupos. 4 equipos son eliminados..

EU Liga 3er lugar

EU Liga 4to lugar

CN Liga 3er lugar

CN Liga 4to lugar

NA Liga 3er lugar

SEA Liga 3er lugar

Group Stage:

Formato: 8 equipos juegan todos contra todos al Mejor de 2. Los dos mejores equipos avanzan a la llave superior de los Playoffs. Del 3ro al 6to puesto avanzan a la llave inferior de los Playoffs. 2 equipos son eliminados.

EU Liga 2do lugar

CN Liga 2do lugar

NA Liga 2do lugar

SA Liga 2do lugar

CIS Liga 2do lugar

SEA Liga 2do lugar

1ro Wildcard

2do Wildcard

Playoffs:

Formato: 12 equipos en llaves de Doble Eliminación.

Llave Superior

EU Liga 1er lugar

CN Liga 1er lugar

SEA Liga 1er lugar

SA Liga 1er lugar

NA Liga 1er lugar

CIS Liga 1er lugar

Group Stage – 1er lugar

Group Stage – 2do lugar

Llave Inferior

Group Stage – 3er lugar

Group Stage – 4to lugar

Group Stage – 5to lugar

Group Stage – 6to lugar



Distribución de los premios de las Majors. | Foto: Blog Dota 2

Al final de la tercera temporada, los 12 mejores equipos con más puntos en el DPC serán invitados directos a The International 2021. Los cupos remanentes serán decididos a través de clasificatorias finales a través de las seis regiones, estos serán los 8 mejores equipos de cada región que no ha sido invitado a TI. No habrá Clasificatorias Abiertas para The International.

¿Cuándo serán las fechas de las Ligas Regionales de Dota 2?

Las fechas de cada temporada ha sido anunciada, así mismo con cada trofeo que llevará cada una.

S1 Fall League: 5 de octubre – 15 de noviembre

S1 Major | Eaglesong: 7 de diciembre – 19 de diciembre

S2 Winter League: 4 de enero – 14 de febrero

S2 Major | Mystic Staff: 8 de marzo – 20 de marzo

S3 Spring League: 12 de abril – 23 de mayo

S3 Major | Reaver: 21 de junio – 3 de julio

Las fechas que están fuera de este rango están disponibles para los torneos de terceros.

Este anuncio motivará a muchos jugadores de Dota 2 de todas las regiones enfocarse profesionalmente en el juego, ahora que han confirmado casi $1,000,000 de dólares en premios para las 6 regiones sin contar los $1,500,000 que entregarán las Majors. ¿Te animarás a participar en la próxima temporada del Dota Pro Circuit 2020-21?

