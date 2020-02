Jugador SonicFox deja Echo Fox, equipo de esports que cambió su vida

Ya llevaba mucho tiempo en el equipo, pero finalmente Dominique ‘SonicFox’ McLean, uno de los mejores jugadores de videojuegos de lucha del mundo, decidió abandonar el equipo de esports Echo Fox.

SonicFox fue el único jugador de luchas que quedaba en la organización después de una serie de cambios en la mesa directiva. Echo Fox se disolvió en noviembre del año pasado después de una batalla legal entre la ex estrella de la NBA Rick Fox, y los inversionistas.

Solía ser una organización formidable en la escena de videojuegos la lucha, pero desde la partida del jugador de Smash Bros Jason 'Mew2King' Zimmerman y del jugador Jon 'dekillsage' Coello, de Dragon Ball FighterZ, la renuncia de SonicFox era el clavo final en el ataúd de la organización.

En un comunicado en Twitter, el jugador dijo: "Anuncio mi salida oficial de Echo Fox. Tuve una gran carrera con el equipo que me cambió la vida. Ahora estoy mirando hacia el futuro y ya tengo nuevas oportunidades. Esperen que pronto daré un nuevo anuncio".

Announcing my official departure from Echo Fox! Had a lot of good runs with the team and it changed my life! Looking forward to the future and new opportunities! Expect new announcements soon 👀