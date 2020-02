LoL Mobile | Wild Rift seguiría el plan de TFT Mobile [VIDEO]

Riot Games tiene planeada una serie de importantes lanzamientos para este 2020, con League of Legends Wild Rift Mobile en la cima. Lo único que podría superar este lanzamiento, es que tambien se anuncie Wild Rift en consolas, aunque esto parece estar más lejos.

Riot aún no ha dado fecha de lanzamiento para LoL Mobile pero hay una muy buena razón para esto. Los fanáticos de LoL están acostumbrados a que Riot haga las cosas con calma, lo vivieron con Legends of Runeterra y Teamfight Tactics. Estos proyectos demoraron en estar disponible para todos y estamos seguros que LoL Mobile no será la excepción.

Lanzamiento de Teamfight Tactics Mobile

Teamfight Tactics (TFT) llegará a las plataformas móviles en marzo de 2020 y podría darnos una idea de cómo se manejaría el lanzamiento de LoL Wild Rift Mobile. Y aunque estamos a puerdas de marzo, TFT Mobile aún no ha confirmado su fecha exacta de lanzamiento del próximo mes.

Lo que sabemos es que algunos jugadores son afortunados pues ya tienen el acceso anticipado antes del lanzamiento final. Riot Games así lo confirmó a principios de febrero: “TFT llegará a sus celulares en el marzo, pero para algunos de ustedes, en realidad llegará un poco antes".

Los de Riot también confirmaron que TFT será un juego multiplataforma con inventarios compartidos, progresión y rango. La experiencia de juego variará ligeramente, pero están haciendo todo lo posible para que las cosas funcionen sin problemas en todas las plataformas.

¿Cuándo estará disponible League of Legends Wild Rift Mobile?

Sabemos cómo los chicos de Riot vienen manejando el lanzamiento de TFT Mobile, nos da una idea de cómo se manejará el lanzamiento de LoL Wild Rift Mobile. Los fanáticos esperarán que se anuncie una fecha de lanzamiento después de un período de prueba de beta cerrada, como se hizo con Legends of Runeterra.

Seguro después pasará a beta abierta algunos fines de semana, seguido de un anuncio del mes de lanzamiento. Pero no sería sorpresa que tuvieramos que esperar varios meses para que se revele una fecha de lanzamiento real de Wild Rift.

En el mejor de los casos ya estamos cerca de la etapa de beta cerrada, lo que significa que el anuncio de una fecha de lanzamiento aún está lejos.

De lo que estamos seguros es que habrá diferencias entre LoL Mobile y los títulos de PC. Como muchos jugadores recordarán del anuncio original de LoL Mobile, este no se será un juego cross-plataform con el original de LoL.

League of Legends Wild Rift Mobile se lanzará en dispositivos móviles este 2020, pero para las consolas sería aún más adelante, tal vez hasta 2021, por lo que quizás sea un nuevo juego para PS5 y Xbox Series X.

Los fanáticos esperan nueva información sobre el proyecto Wild Rift una vez se haya lanzado Teamfight Tactics Mobile.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!