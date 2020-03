Call of Duty League: equipos, formato, fechas, prizepool y más

La Call of Duty League es la primera competencia de Call of Duty en tener franquicias en ciudades después del título de Activision, Overwatch. La liga ha visto algunos grandes inversores del mundo del entretenimiento y los deportes tradicionales, así como organizaciones de deportes electrónicos existentes, estableciendo sus propios equipos de CoD en ciudades de América del Norte y Europa.

Sin embargo, ha visto a varios equipos reconocibles de los últimos años de CoD competitivos renombrarse, como OpTic Gaming, vimos a otros salirse de la liga por el gran costo de comprar un cupo, como 100 Thieves.

La liga también ha estado sujeta a una serie de cambios en su formato y programación desde que se anunció, lo que confundió a muchos fanáticos. Sin embargo, una cosa que se ha mantenido igual desde el primer anuncio es el prizepool: $ 6 millones.

Equipos participantes en la Call of Duty League

Actualmente hay12 franquicias/equipos con base en ciudades en la Call of Duty League. Ellos representan ciudades diferentes entre América del Norte y Europa. Las ciudades de franquicia de Call of Duty confirmadas son:

Atlanta FaZe

Chicago Huntsmen

Imperio de Dallas

Mutineers de Florida

Cuervos reales de Londres

Guerrillas de los Ángeles

OpTic Gaming Los Angeles

Minnesota Rokkr

Subliners de Nueva York

Paris Legion

Surge de Seattle

Toronto Ultra



Equipos participantes de la Call of Duty 2020. | Fuente: Composición.

Favoritos para Ganar la Call of Duty League

Con la disolución de todos los equipos de la temporada pasada y las franquicias con sede en una ciudad recogiendo el talento que desean para construir los equipos de sus sueños, la CDL comienza practicamente desde cero. Los jugadores obviamente tienen registros previos.

Sin embargo, hay algunos nombres claros que sobresalen. Chicago Huntsmen es sin duda uno de esos, con su lista inicial con 56 títulos principales entre ellos.

Seattle Surge también es una fuerza a tener en cuenta. En sus filas tiene el único jugador en la historia en ganar tres campeonatos mundiales de Call of Duty: Damon ‘Karma’ Barlow.

Luego está Dallas Empire, que tiene a LAN ‘Crimsix’ Porter, el jugador individual más ganador de todos los tiempos, y James ‘Clayster’ Eubanks, veterano de los deportes electrónicos de Call of Duty y líder de los campeones mundiales del año pasado, eUnited.

También hay muchas casas de apuestas que están dando probabilidades para un ganador general de CDL. Una de las principales compañías de apuestas de deportes electrónicos, Betway, tenía a estos equipos como favoritos para convertirse en campeones antes de la apertura de la Serie Local.

Formato de la Call of Duty League

En términos simples, la primera Call of Duty League es una liga basada en puntos de toda la temporada en la que los equipos de cinco hombres luchan para ubicarse lo más arriba posible en la tabla de la liga para tener una mejor oportunidad en los playoffs.

Calendario de la Call of Duty League

La temporada regular de la CDL comenzó el 24 de enero en Minnesota. Luego habrá 12 fines de semana de eventos de la serie local en cada una de las ciudades de franquicia, que se realizan a intervalos de una a tres semanas. El último evento será en Toronto del 27 al 28 de julio.

Luego seguirá el Fin de Semana del Campeonato de la Liga Call of Duty, pero Activision Blizzard aún no ha revelado la fecha.

Prizepool de la CDL

La Call of Duty League inaugural ofrecerá un premio total de $ 6 millones (£ 4,6 millones). Actualmente no hay información sobre cómo se dividirá el prizepool entre los eventos y cuánto recibirán los campeones de la CDL.

Modos de juego en la CDL

La Liga Call of Duty 2020 verá a los equipos competir en tres de los modos de juego de Modern Warfare: Hardpoint, Search and Destroy, y Domination. Domination regresa a la escena competitiva Call of Duty después de varios años.

Cada serie estará elaborada de la siguiente manera: Hardpoint, Search and Destroy, Domination, Hardpoint, Search and Destroy.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!