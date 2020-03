Dota 2: Valve experimenta con los jugadores en partidas con cambios ocultos

Dota 2 está incorporando mejoras en sus últimas actualizaciones. Valve ha añadido un novedoso sistema que permitirá recopilar información de las partidas del MOBA con cambios ocultos que los jugadores no se enterarán.

Esta actualización fue anunciada el día 5 de marzo y los experimentos que han sido confirmados son cambios a las recompensas de oro, recompensas de experiencia, entre otros.

Valve experimenta con los jugadores en partidas con cambios ocultos

Esta fue la información que compartieron:

"En esta actualización, presentamos un nuevo sistema para recopilar datos sobre los tipos de cambios que son más difíciles de evaluar o predecir sin una gran cantidad de juegos, como los cambios en la fórmula de recompensas de oro (gold bounty formula).

Esperamos que la cantidad de veces que hagamos esto durante el año sea muy baja, sin embargo, cuando lo hagamos, será de lunes a viernes solo en el punto más bajo de actividad del usuario, entre las 4 y las 6 p.m., hora de Seattle (6 y 8 pm hora Perú). Además, estamos agregando un comando "dota_disable_experimental_gameplay" que los jugadores pueden usar para deshabilitarlo.

Cualquier cambio en el juego solo estará activo en las partidas de emparejamiento donde ningún jugador tenga el juego con el comando activado. Los cambios nunca estarán activos en los juegos de lobby y liga.

Reconocemos que en algunos casos los jugadores volverán a encontrar los cambios que se hicieron, sin embargo, no anunciaremos los cambios nosotros mismos en parte, porque no queremos que los jugadores compensen en exceso el conocimiento de ellos (los cambios) y porque generalmente preferimos no revelar posibles cambios futuros.

Aunque el tipo de cambios en los que estamos pensando, como la distribución de oro, toma mucho más que un juego o dos para mostrar su impacto total, aún podremos obtener datos y análisis significativos sobre la dirección y la escala de los cambios."



¿Te unirás al equipo de testers de 2 horas o pondrás el comando en la consola de Dota 2 para evitar participar?

