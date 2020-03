Coronavirus: Osiptel realiza pedido a cibernautas para no colapsar las redes

El Organismo Supervisor de Inversión privada en Telecomunicaciones (Osiptel) de la mano de su presidente, Rafael Muente, ha pedido a toda la comunidad de cibernautas en nuestro país, reducir el uso de videojuegos y de streamings, pues las prioridades en estos momentos deben ser otras para no colapsar la red.

Debido al coronavirus, todos los peruanos nos encontramos en casa acatando las medidas de seguridad necesarias para prevenir la expansión de este mal. Sin embargo, al estar todos en nuestros hogares, el uso del Internet se incrementa y podría provocar que se caiga la red en algún momento.

“Se ha venido realizando un incremento increíble de generación de datos, lo cual pone en riesgo la calidad de los servicios y esto porque los usuarios vienen usando los datos de Internet para actividades diferentes a las de servicios productivos o educativos que requieren los usuarios y se está usando para aplicativos de entretenimiento”, señaló Muentes a un medio peruano.

Tras eso, decidió realizar un pedido a la sociedad. “Durante el día, se deben utilizar aplicativos relacionados a la producción, a la educación y, a partir de las 6 p.m. ya utilizar aplicativos de ocio o videojuegos, porque se ha incrementado este tipo de consumo y comprometen la calidad del servicio y también a nivel de la red. Al final vamos a tener una red saturada que podría colapsar”, agregó.

Principales videojuegos y vías de streaming

Recordemos que, los juegos más utilizados en línea son Fortnite, Call of Duty, Dota 2, Counter Strike, FIFA 20, League of Legends, etc. Mientras que, las plataformas en las que más se realizan streamings son Twitch, Facebook Gaming y Youtube.