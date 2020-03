Team Liquid anuncia "The Quarathon". Una maratón de stream para combatir el Coronavirus

Alrededor de todo el mundo, hay múltiples médicos y científicos que se están esforzando día tras día en encontrar una cura para el Covid-19. Conocido popularmente como Coronavirus.

Si bien, los gobiernos del mundo están apoyando de manera económica estos esfuerzos, muchas organizaciones privadas están realizando diferentes acciones para apoyar a los profesionales que están combatiendo a este virus.

Una de las organizaciones privadas que ha decidido apoyar a esta lucha constante, es Team Liquid. Una de las organizaciones de esports más conocidas a nivel mundial.

Ellos han anunciado “The Qurathon” un maratón de stream que servirá para recaudar dinero para la organización DirectRelief, que está apoyando a todos los afectados por Coronavirus.

La maratón de Stream ya empezó, y terminará el día 29 de marzo.

El que dio inicio a esta maratón fue Jake “Stewie2k” Yip, jugador profesional de Counter Strike de la organización.

Él compartió un tweet en su cuenta personal donde agradeció a toda la gente que lo acompañó en su stream de ayer.

Thanks to those who donated to the cause. Every little bit makes a difference. We broke a little over 1,000 USD and my goal is 4,000. I’ll be back tomorrow & i’ll donate whatever is left to reach the goal. THANKS! 🖤🖤