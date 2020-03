Dota 2: Thunder Predator vs NoPing en la final sudamericana de WeSave! Charity Play

Los equipos sudamericanos de Dota 2, Thunder Predator y NoPing e-sports se enfrentan en la final regional de WeSave! Charity Play. El equipo peruano del trueno llegó a esta etapa luego de derrotar a Beastcoast por 2-0, NoPing por su parte venció a la escuadra brasileña de Furia.

El torneo de WePlay! creo este torneo benéfico "WeSave! Charity Play" para enfrentar al coronavirus (COVID-19) con donaciones. El pozo de $120,000 del torneo será entregado a diferentes fundaciones y el día de ayer alcanzaron la suma de $180,000 permitiendo que la final se convierta en Mejor de 5 partidas.

Alineaciones

Thunder Predator

1. Alonso "Mnz" León

2. Leonardo "Leostyle" Sifuentes

3. Frank "Frank" Arias

4. Farith "Matthew" Puente

5. Romel "Mjz" Quinteros

NoPing e-sports

1. Guilherme "Costabile" Silva

2. Adriano "4dr" Machado

3. Otávio "tavo" Gabriel

4. Thiago "Thiolicor" Cordeiro

5. Matheus "KJ" Diniz

Pueden mirar la partida por el canal oficial de WePlay! en Twitch en inglés bajo la narración de N0tail y Ceb, bicampeones mundiales de Dota 2.

