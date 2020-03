Dota 2: WePlay! anuncia un nuevo torneo online con 250 mil dólares en premios

Si bien por culpa de Covid 19, más conocido como Coronavirus, muchos torneos de Dota 2 han tenido que ser aplazados o cancelados. Los organizadores se dieron cuenta que los esports, tienen una ventaja sobre los otros deportes. Estos se pueden jugar de forma online y no necesariamente de forma presencial.

Es por esto que WePlay!, que hace unos días realizó la WeSave Charity Play un torneo caritativo para las víctimas del Coronavirus, acaba de anunciar un nuevo torneo con un pozo de 250 mil dólares.

Este torneo se llama WePlay! Pushka League. Un torneo online que reunirá equipos de Europa y CIS.

‼️ Official Dota2 league‼️



WePlay! Pushka League will start on April, 23rd! Online format, two regional groups, fourteen teams, $250,000 at stake



Read more: https://t.co/Ippou3qTB1@dota2 #dota2 #WePlayDota2 #Dota2Pushka pic.twitter.com/nIRUcgkkmb