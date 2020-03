League of Legends: Riot ahora lanza evento Galaxies 2020 [VIDEO]

El próximo gran evento de facciones de League of Legends está aquí, y este es espectacular. Después de Mecha Kingdoms a principios de este año, Galaxies 2020 ahora ha aterrizado en el juego, trayendo máscaras, misiones, recompensas y más de este MOBA insignia de Riot Games para el próximo mes.

"¿Vas a presionar tu cara espacial hacia el Cosmos, o asustarte por una pesadilla de la Estrella Oscura? Porque todo no está bien con el universo, y algo acecha entre las estrellas ”, anuncia el estudio, aludiendo a esas nuevas y sorprendentes máscaras que observamos cuando el parche LoL 10.6.

Se agregaron cinco máscaras con temas de Galaxies como parte del evento: tres de la línea Estrella Oscura para Malphite, Mordekaiser y Xerath, y dos variantes Cósmicas para Lux afortunado: regular y Dark Cosmic. Eche un vistazo a las notas del parche para verlo bien.

El Pase Galaxies 2020 viene con dos opciones diferentes nuevamente este evento. Puedes recoger el pase regular para 1650 RP, que viene con un abundante lote de 200 tokens Galaxies 2020, así como cuatro orbes de eventos y acceso a las nuevas y brillantes misiones del juego.

Pero también puedes obtener un Paquete de Pase de Galaxies si lo prefieres, que agrega la piel de Malfita Estrella Oscura además de todas las golosinas del pase regular. Esto cuesta 2650 RP, lo cual es una ganga si quieres agarrar esa máscara de todos modos, ya que te ahorra 350 RP. Dulce.

¿Cuáles son las misiones de la League of Legends Galaxies 2020?

En cuanto a las misiones, hay mucho para jugar durante el evento de un mes, incluso si no estás dispuesto a pagar un pase, aunque los titulares de pases tienen acceso a más, incluidas algunas características adicionales como 'Wins of the Wee' y misiones de hito.

La forma en que funcionan se basa en tu progreso y en cuál de las dos facciones, deber o ambición, has elegido. Completa un lote de misiones y podrás desbloquear y pasar a la siguiente. Aquí hay una lista completa de las misiones Galaxias 2020.

¿Cuáles serán las recompensas de la League of Legends Galaxies 2020?

Si se pregunta en qué podrá gastar todos esos tokens encantadores y duramente ganados en la tienda del evento, aquí hay una lista (gracias a Riot) con todas las respuestas:

Icono de puntos de prestigio del evento Galaxies 2020 + 100 PP - 2200 fichas

Dark Star Malphite Prestige Edition + Icon & Border - 2000 fichas

Dark Star Jarvan IV (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Mordekaiser (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Orianna (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Thresh (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Varus (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Xerath (Antimateria) Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Malphite Chroma + Icon Bundle - 300 fichas

Dark Star Malphite Border + Icon Bundle - 250 fichas

Dark Star Mordekaiser Border + Icon Bundle - 250 fichas

Dark Star Xerath Border + Icon Bundle - 250 fichas

Icono Cósmico - 50 fichas

Mystery Emote - 40 fichas

Fragmento de campeón aleatorio: 50 fichas

3 llaves - 180 fichas

1 clave - 60 fichas

1 fragmento de llave - 20 fichas

100 esencia azul - 10 fichas

10 esencia azul - 1 ficha

1 Orbe de galaxias + 16 fichas de galaxias - 250 RP

10 Orbes de galaxias + 1 Orbe de bonificación + 160 Fichas de galaxias - 2500 RP

25 orbes de galaxias + 1 bolsa de agarre de galaxias + 400 fichas de galaxias - 6250 RP

¿Cuandó será la League of Legends Galaxies 2020?

League of Legends Galaxies ya está disponible desde el 26 de marzo y se extenderá hasta el 27 de abril a las 23:59 p.m. PT (28 de abril a las 02:59 ET / 07:59 BST). No podrás jugar nuevas misiones una vez que termine el evento, pero tendrás la oportunidad de gastar todas tus fichas hasta el 12 de mayo.

Si eres fanático de League of Legends, deberías echar un vistazo a las notas del parche LoL 10.7, antes de la llegada de los cambios al juego la próxima semana para ayudarte a elegir los mejores Campeones a jugar en este momento.

