Dota 2: Black, ex Infamous Gaming, se une al equipo de LGD International

A principios del 2020, se anunció la creación del equipo LGD.International. Equipo que competiría en la región de SEA y que buscaría convertirse en una nueva potencia del Dota 2 en esta región.

Su primera gran prueba fue en las clasficatorias para la ESL One Los Ángeles Major. A pesar de lo que muchos pensarían. El recién formado equipo no logró superar a sus rivales y se quedó con las ganas de conseguir un cupo a la tercera Major del Dota Pro Circuit.

Lumalaban pinas!

Our https://t.co/0gIvxJoKG2 SEA Dota Team line up ready for the ESL Dota LA major SEA qualifier!



🇵🇭 Christian ‘Skadi’ John Abasolo

🇵🇭 Yuri ‘Yowe’ Dave Pacaña

🇲🇾 Wang ‘Gy’ Kok Guan

🇲🇾 Rick Lee ‘darly’ Ryc Kee

🇲🇾 Pang ‘BrayaNt`’ Jian Zhe#LGDint pic.twitter.com/1fLmEZSYFy