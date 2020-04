Dota 2 : conoce a todos los campeones de la ESL One Online hasta la fecha

La ESL One Online, torneo de Dota 2 organizado por ESL en compensación por la cancelación de la ESL One Los Ángeles Major, está por llegar a su fin en todas las regiones con excepción de Europa y CIS qué recién empezará una vez concluyan todas las demás regiones.

Hasta la fecha, SEA ya ha conocido a su campeón mientras que en Norteamérica se viene jugando el enfrentamiento para conocer al camepón.

La primera región en definir su campeón, fue la región de SEA. El enfrentamiento final fue entre el equipo de Fnatic y Team Adroit. El primero venía de vencer a BOOM Esports en la semifinal.

Finalmente, sería el equipo de Fnatic el que se impondría con un contundente 3-0 sobre Team Adroit que no pudo repetir el resultado de la fase de Grupos.

WE ARE THE #ESLOne LOS ANGELES SEA CHAMPIONS!



Whilst we couldn't be in the City of Angels, a huge thank you to @AdroitDota, @boomesportsid & @TeamGeekFam for putting on an amazing show for all in Southeast Asia. And, of course, a to @ESLDota2 for adapting the tournament so fast! pic.twitter.com/44GmpiT2RT