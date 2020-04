Matthew, después de perder contra Beastcoast: "Esta vez yo creo si jugaron enserio"

Thunder Predator y Beastcoast fueron invitados al torneo ESL One Online. Un torneo organizado por ESL en compensación de la cancelación por la ESL One Los Ángeles Major.

Los dos equipos peruanos, se enfrentaron en el duelo inaugural de nuestra región. Este enfrentamiento, que es considerado como el nuevo clásico sudamericano, estuvo lleno de chispa pues ambos equipos ya se habían enfrentado en otras clasificatorias saliendo victorioso el equipo de Thunder Predator.

Para muchos, el equipo del rayo era el favorito para llevarse este enfrentamiento. A pesar de esto, Beastcoast supo sobrellevar la presión y venció de forma categórica al equipo de Thunder Predator en un enfrentamiento que nos dejó más de una emoción.

El día 31 de marzo, Farith “Matthew” Puente, support de Thunder Predator, realizó un streaming a través de su cuenta de oficial de Facebook en donde fue cuestionado por este enfrentamiento.

Ante las constantes preguntas por las derrotas sufridas en contra de Beastcoast y FURIA, equipo brasilero que les ganó en su segundo enfrentamiento del torneo, el jugador contestó.

“Lo que más nos sorprendió, fue perder contra FURIA. Beastcoast siempre ha jugado bien. Si no que a veces no jugaban y esta vez yo creo que si jugaron enserio y fue chévere, no te miento. Fueron los juegos más interesantes que hemos tenido en Sudamérica. (…). Lo de FURIA si me sorprendió. No esperaba que nos ganen, pero nos ganaron. (…) Espero que no vuelvan a pasar los errores que pasaron en el juego. Míos como los que los tuvieron en el juego.”