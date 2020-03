Dota 2: jugar en Dire te da más posibilidades de ganar y acá te explicamos porqué

La llegada del parche 7.25 al cliente principal de Dota 2, trajo múltiples cambios en el meta actual del juego. Aunque, hay una pregunta que se ha hecho desde el principio del juego y cada vez que se cambia el mapa, o sale un nuevo parche, se vuelve a formular. ¿Qué lado del mapa es mejor?

Bueno, parece ser que en el parche 7.25, el lado Dire (el de color rojo) es mejor que el lado Radiant (el de color verde) y en la siguiente nota, te vamos a explicar el por qué.

Como podemos ver en la siguiente gráfica. Desde la llegada del parche 7.22, existe una tendencia a que el lado Dire, sea el que tiene un mejor índice de Win Rate.

Foto: VP Esports

Esto se debe principalmente, a dos razones:

Localización de los Outpost

Como podemos ver en la siguiente imagen, el lado Dire, tiene su Outpost colocado mucho más cerca de la cueva de Roshan.

Esto, no solo brinda al lado Dire una posibilidad de hacer Roshan mucho más rápido. Si no que da mayor control de mapa para su lado. Esto debido a que, a partir del mid game – que es cuando ya no deberían haber Tier 1 – Dire tendrá acceso mucho más rápido a Roshan y no solo podrá emboscar a sus enemigos, si no que llegará mucho más rápido que el equipo contrario.

Foto: VP Esports

Localización de los Campamentos Ancestrales

Desde hace unas cuantas actualizaciones, cada campamento solo tiene un campamento ancestral. Esta, además de brindar mayor experiencia, nos da mayor posibilidad de que nos caigan ítems neutrales. Ahora, si bien ambos campamentos están lo bastante alejados de Roshan, se encuentran en la jungla ubicada del lado derecho del mapa si es que lo vemos desde arriba, el lado Dire tiene una mucha mayor cercanía en el triángulo que se forma entre los ancestrales y los demás neutrales.

Acá les dejamos una imagen para que puedan verlo mejor.

Foto: VP Esports

Foto: VP Esports

Si bien parece algo absurdo, esta cercanía hace que Dire pueda farmear mejor en menos tiempo. Y en Dota 2, cada segundo es importante.

