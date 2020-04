Dota 2: Beastcoast vence a FURIA y clasifica a la final de la ESL One Sudamérica Online

Hoy conoceremos al campeón de la ESL One Sudamérica Online. Torneo realizado por ESL en compensación por la cancelación de la Major debido al Coronavirus.

Tres equipos aún luchaban por el título de campeón. NoPing, que esperaba cómodamente en la final pues terminó primero en la fase de grupos, Beastcoast y FURIA. Quienes se enfrentarían en la semifinal para obtener un puesto en la final.

En un enfrentamiento lleno de emoción desde el primer juego. Beastcoast logró demostrar el por qué es considerado el mejor equipo de la región y se impuso de forma categórica con un marcador de 2-1 sobre el equipo de Brasil.

A pesar de la victoria. Esta no fue nada fácil de conseguir. En el primer enfrentamiento, FURIA sobrepasó de forma categórica al peruano que nada pudo hacer frente al Terrorblade de Rdo.

Ya en el segundo juego, Beastcoast estaría mucho más concentrado y, a pesar de que empezarían con el enfrentamiento en contra, lograrían imponerse en 31 minutos de juego.

Ya en el tercer mapa, el equipo de Beastcoast demostraría su superioridad y arrasaría con el conjunto de Brasil que poco o nada pudo hacer frente a la combinación de Juggernaut con Oracle del conjunto peruano.

Congratulations to @beastcoast! They take down @furiagg 2-1 to secure a spot in the Grand Finals 👏#ESLOne

