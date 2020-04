Dota 2: conoce los resultados del día uno de la ESL One Europa y CIS online

El día de hoy comenzó la ESL One Europa y CIS Online. El último torneo regional que se está realizando en compensación por la cancelación de la ESL One Los Ángeles Major.

El día de hoy se realizaron los enfrentamientos relacionados al Grupo A. Sin duda, enfrentamientos bastante emocionantes que nos dejaron más de una sorpresa.

El primer enfrentamiento fue entre el equipo de Gambit y Vikin.gg. Para sorpresa de muchos, sería el equipo de Vikin.gg el que se impondría con un marcador de 2-0 sobre el equipo de Gambit que se posicionaba como el favorito por ser el más experimentado.

Wow! @GGVikin just speed-ran @GambitEsports, taking them down 2-0 in 23 minutes both games! Will we see more of this domination from them later on?#ESLOne

📺 https://t.co/RUTJQihdBh pic.twitter.com/jaWdWZ3TTh