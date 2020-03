Dota 2: Ceb vuelve a OG para jugar la ESL One Online en lugar de MidOne

La ESL One Online se viene llevando a cabo desde hace unos cuantos días en las regiones de Norteamérica, Sudamérica, China y SEA. A pesar de esto, hay una región que todavía no da inicio. Se trata de la región de Europa, que se ha combinado con la de CIS para realizar este torneo que empezará el 4 de abirl.

A pesar de esto, hay algunos equipos que no podrán competir con todos sus jugadores por diferentes motivos. El principal es que estos se encuentran en una región que no es Europa y no podrán jugar de forma cómoda ya sea por la hora o por el servidor.

Uno de estos equipos es OG, bicampeón de The International entre los años 2018 y 2019, y el favorito de muchos.

Ellos han anunciado que contarán con dos suplentes durante este torneo. Los jugadores que no participarán serán Topson y MidOne.

En su lugar, jugarán 33 y Ceb. El primero jugará en la posición de Mid y el segundo de Offlane.

De esta forma, la alineación de OG queda conformado de la siguiente forma:

1. Sumail “SumaiL” Hassan

2. Neta “33” Shapira

3. Sébastien “Ceb” Debs

4. Martin “Saksa” Sazdov

5. Johan “N0tail” Sundstein

Due to the #Covid19 situation we won't be able to have our full main squad out and about to play #ESLOne LA Online League.



Our roster will be:



1/ 🇺🇸 @SumaaaaiL

2/ 🇮🇱 @33Dota

3/ 🇫🇷 @Ceb

4/ 🇲🇰 @Saksadota

5/ 🇩🇰 @OG_BDN0tail



More info: https://t.co/YtSF3vR5QX#DreamOG pic.twitter.com/M9ehGTfViP