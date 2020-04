Dota 2: ¿Contra que jugadores se enfrentará Héctor para ganar el Mercedes Benz?

Ayer se llevó a cabo la final de la ESL One Sudamérica Online. Después de un intenso enfrentamiento entre los equipos de Beastcoast y NoPing. Sería el equipo peruano el que se impondría ante los brasileros por un marcador de 3-1.

Como ya es costumbre en los torneos de la ESL, los cuales tienen como más grande auspiciador a la famosa marca de autos Mercedes Benz, el público puede votar por un MVP siendo, finalmente el más votado, el ganador del MVP del torneo lo que le otorga como premio, un Mercedes Benz.

En esta ocasión, como no se ha realizado un solo torneo, si no que se han hecho varios torneos regionales, ESL decidió cambiar su formato para elegir al MVP.

Cada región tendrá un MVP. Y luego, los 5 MVPs, se enfrentarán para conocer al ganador del Mercedes Benz.

En la región de Sudamérica. EL ganador fue Héctor “K1” Rodríguez, quien comando durante cada partida del Bo5 contra NoPing, las remontadas de Beastcoast.

Congratulations to our @MercedesBenz #MBmvp Contender for South America: K1 Hector! 👏



Who will be crowned overall MVP of #ESLOne Los Angeles Online? We'll find out in two week's time! pic.twitter.com/RmNpJta7QY — ESL Dota2 (@ESLDota2) April 3, 2020

¿Contra quienes se enfrenta K1?

K1, es sin duda uno de los mejores jugadores de nuestra región. A pesar de eso, debemos tener en cuenta que no la tendrá nada fácil en contra de los MVPs de las demás regiones.

El primer MVP en ser elegido fue Djardel “DJ” Mampusti. Él es la posición 4 de Fnatic y llegó hasta acá después de salir campeón de la región de SEA.

.@DjardelJicko is your #ESLOne SEA #MBmvp contender!



Very well deserved with his insane performance and an even crazier echo slams securing teamfights as well as victories for @fnatic ! pic.twitter.com/k4vXORHApR — ESL Dota2 (@ESLDota2) April 2, 2020

El segundo rival de K1 será nada más y nada menos que Artour “Arteezy” Babaev. Quien se impuso junto a su equipo Evil Geniuses en la final de Norteamérica contra Quincy Crew.

Your #ESLOne NA #MBmvp contender is none other than @Arteezy!



Stellar performance on the carry position and well deserved! Is this the end of the 3rd place curse for RTZ & @EvilGeniuses? 🤔 pic.twitter.com/KTLZ84xYyN — ESL Dota2 (@ESLDota2) April 3, 2020

Por el momento, estas son las únicas 3 regiones que conocen a sus competidores por el MVP de la ESL One Online.

China recién tendrá su final el día de mañana a las 3:00 am. Por el momento, RNG ya se encuentra en la final mientras que EHOME y Newbee se enfrentarán para conocer al segundo finalista.

En el lado de Europa y CIS, ellos recién han empezado su torneo el día de hoy y terminará el 19 de abril. Ese día, recién conoceremos a los 5 jugadores que competirán por el Mercedes Benz.

