¡BEASTCOAST CAMPEÓN! El equipo peruano vence 3-1 a NoPing y consigue su primer campeonato internacional

Después de más de 6 horas de intenso Dota 2. Beastcoast ha vuelto a demostrar que es el mejor equipo del continente actualmente derrotando al equipo de NoPing con un marcador de 3-1 por la final de la ESL One Sudamérica Online.

Para llegar a esta final, tuvieron que vencer en las semifinales al equipo de FURIA que no se las puso nada fácil. A pesar de esto, lograron vencer 2-1 a los brasileros lo que los clasificó en la final.

Ya en la final contra NoPing. Beastcoast mostró su lado más fuerte: las remontadas. En dos de las 3 partidas que ganó, Beastcoast logró remontar el juego gracias a su gran trabajo en equipo y en, algunas ocasiones, a la gran capacidad de K1, que incluso fue reconocido por la misma ESL.

Así como anteriormente fue reconocido Chris Luck y su Mirana en contra de FURIA.

Is he a man or a machine?? 🤖 K1 Hector farmed his way to victory in Game 3! Can he do the same in Game 4? #ESLOne #ESLOne

