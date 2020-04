Dota 2: lee el mensaje de agradecimiento de Lelis tras ganar la ESL One Online

Hace unos momentos, el equipo peruano de Beastcoast, se consagró campeón de la ESL One Sudamérica Online. A pesar de esto, hubo algo que llamó mucho la atención de los fanáticos: el cambio de Lelis por Stinger.

Este cambio se debía a que Stinger se encuentra actualmente en México y no podía jugar debido a que la diferencia de Ping, con los servidores de Brasil, era muy alta.

Es por esto que Lelis tuvo que ponerse nuevamente la camiseta de Beastcoast y representar a la organización. Recordemos que Lelis fue suplente de Wisper en la DreamLeague Season 13 donde quedaron dentro del Top 8.

Después de salir campeones, Lelis publicó un mensaje en su Twitter oficial donde agradecía a la organización y celebraba el triunfo conseguido.

muchas gracias por la oportunidad @beastcoast ! Los chicos son gosus xdxd, esl champion! — Rodrigo Lelis (@lelisdota) April 3, 2020

Después de salir campeones, Lelis publicó un mensaje en su Twitter oficial donde agradecía a la organización y celebraba el triunfo conseguido.

Sin duda, Lelis se ha ganado el corazón no solo de los chicos de Beastcoast. Si no también de todo el público peruano que sigue torneo a torneo las partidas de Beastcoast y que se siente muy conforme con el desempeño del jugador brasilero.

¿Qué pasará con Lelis ahora?

Actualmente, Lelis se encuentra en Brasil pues se estaba tomando unas vacaciones antes de la ESL One Los Ángeles Major. Es por esto que, no pudo jugar el mismo torneo pero en la región de Europa junto a su actual equipo Ninjas in Pyjamas.

Por el momento, Lelis se tendrá que quedar en su casa debido al COVID-19. Lo más probable es que cuando se controle esta pandemia pueda volver a Europa para practicar junto a su equipo para los próximos torneos del Dota Pro Circuit.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!