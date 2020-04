Counter Strike: conoce los enfrentamientos del tercer día de la ESL Pro League Season 11 Europa

Si bien la ESL Pro League Season 11 en América acaba de llegar a su etapa de Playoffs, que además es su etapa final. La etapa de Europa, de este mismo torneo, ya se encuentra en su segunda etapa de desarrollo desde hace unos días.

El día de hoy se llevaron tres enfrentamientos bastante intensos.

El primer fue entre Astralis y Fnatic. Dos equipos bastante fuertes por lo que no se tenía claro quién podría ser el ganador.

Finalmente, sería el equipo de Fnatic el que sorprendía al campeón de la Major de Berlín y se impondría 2-1.

El segundo enfrentamiento fue entre OG y NAVI. Este enfrentamiento fue bastante atractivo y emocionante. Si bien OG mostró un muy buen estilo de juego, la experiencia de NAVI pesó más y se llevó el encuentro con un marcador de 2-1.

El último enfrentamiento, se está llevando a cabo en estos momentos y por el momento va empatado con un marcador de 1-1.

🎖️🤭 Day 2 of Stage 2 🏆 #ESLProLeague Match-Ups!



Who are you predicting to take series wins today?@astralisgg vs @FNATIC @natusvincere vs @OGesportsCSGO @FaZeClan vs @mousesports



⏰ Games starting at 14:25 CEST, 18:00 CEST & 22:00 CEST! pic.twitter.com/rnj9EEF2Y3