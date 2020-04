Dota 2: Universe es separado de NiP por el Coronavirus ¿ Lelis podría ser el siguiente?

La llegada del Coronavirus ha hecho que muchos equipos de Dota 2 tengan que realizar cambios dentro de sus rosters oficiales. Uno de estos equipos es Ninjas in Pyjamas que actualmente viene jugando la ESL One Europa y CIS Online.

Este equipo viene jugando con dos suplentes. RAMZES, que pertenece a Evil Geniuses y MiLAN que actualmente no tiene equipo. Estos están reemplazando a Lelis y Universe respectivamente. Aunque, una noticia acaba de sorprender a todos.

Due to the situation with COVID-19 and the consequent move to regional competition, we are forced to restructure our line-up in @DOTA2 to ensure continued practice and competition.



Read more at https://t.co/K4gsp0wv8l