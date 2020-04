Dota 2: RAMZES le dice a su compañero de equipo que debería matarse [VIDEO]

Molestarse jugando una partida de Dota 2, es algo más normal de lo que debería. En varias ocasiones les hemos contado como jugadores profesionales pierden los estribos en partidas públicas y sueltan ciertos comentarios que están fuera de lugar.

En esta ocasión, los hechos no ocurrieron en la región de Norteamérica, donde habían ocurrido las últimas dos noticias que les contamos, si no que sucedió en CIS y tiene como protagonistas a un jugador profesional muy famoso de esta región: Roman "RAMZES666" Kushnarev.

En el primer clip del video, podemos ver que RAMZES estaba jugando con Shadow Fiend y empezó a reclamarle al jugador que estaba controlando a la Snapfire.

En este clip, RAMZES le recrimina al jugador de su equipo el por qué no se queda en la línea con él. Además, se puede escuchar como le dice al otro jugador que por más que lleve la mitad de su vida jugando Dota 2 sigue siendo igual que jugar con un creep.

Luego, podemos ver un clip en donde el jugador, cansado de los insultos hacia su persona, le intenta explicar a RAMZES el porqué de sus decisiones dentro del juego. A lo que el jugador de EG responde que cierre la boca, que no puede jugar nada por su poca habilidad y otra serie de insultos hacía el jugador.

Ya en el último clip escuchamos como el jugador de EG sigue insultando a la Snapfire y le dice que no duraría ni 10 minutos en un lobby junto a él. Además, de decirle que se mate.

Toda esta información se pudo recopilar gracias a que, en esos momentos, el jugador de Virtus Pro Prodigy Egor "epileptick1d" Grigorenko se encontraba realizando stream y todo quedó registrado.

Después de que todo esto se diera a conocer, RAMZES publicó en su cuenta de Twitter unas disculpas públicas hacia los jugadores y hacia sus fanáticos.

Thug sorry for bad words in matchmaking. I was really stupid and should never tell people kill themselves. This is super shit. I won't do it again. Sorry to my fans and EG.