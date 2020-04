Dota 2: Virtus Pro habría perdido contra Gambit por un bug en la Bloodstone

Los bugs en Dota 2, son más comunes de lo que parece. Muchas veces, les hemos contado sobre diversos bugs que aparecen en el juego y que, en algunas ocasiones, podemos utilizar para sacar ventaja en una partida que parece perdida. A pesar de esto, hay algunos bugs que no siempre nos benefician. Si no todo lo contrario, hacen que perdamos una partida.

Parece ser que esto es lo que le pasó al equipo de Virtus Pro, el día de ayer, en contra de Gambit

Virtus Pro y Gambit se enfrentaron por la ESL One Europa y CIS Online. Si bien el enfrentamiento al Mejor de 3 terminó a favor de Virtus Pro. El primer juego lo ganó Gambit y parece ser que, más allá de la buena estrategia que tuvieron, hubo un factor que le jugó en contra a Virtus Pro.

De forma más específica a Vladimir "No[o]ne" Minenko el mid del equipo quein jugó Storm Spirit, uno de sus mejores héroes. A pesar de esto, el pick con el paso del tiempo fue decayendo y el jugador se sentía incómodo.

Una vez terminada la serie, No[o]ne comentó en su Twitter lo siguiente

Played the game on storm, and my bloodstone mana regen didn't work for whole game :(