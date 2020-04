ESL Dota 2: SumaiL saca Divine Rapier para hacer un comeback contra Dendi

Dota 2 no se detiene con los esports, pues tenemos el torneo ESL One Los Angeles Online con las regiones de Europa+CIS peleando por $200 000. Hoy se enfrentaron los equipos de OG Esports y B8, donde el conjunto bicampeón nos mostró unas estrategias poco convencionales en esta versión 7.25b.

Ceb jugó de offlaner al héroe Spiritbreaker con Aghanim, Meepo en manos de Xcalibur, N0taill con Ember Spirit de support 5, SumaiL con Windranger de hard carry y más maniobras muy poco vistas en esta serie al Mejor de 3.

EL DATO: Resumen de la partida con las mejores jugadas al final del resumen.

Juego 1

B8 Team (Radiant): Ember Spirit (Dendi), Nature's Prophet (Xcalibur), Tusk (KingR), Pangolier (Ghostik), Jakiro (LebronDota)

OG Esports (Dire): Earthshaker (N0tail), Gyrocopter (SumaiL), Dark Seer (33), Spirit Breaker (Ceb), Weaver (Saksa)



Foto: Dotabuff

La partida empezó a favor de B8, estuvieron consiguiendo kills muy temprano. Esto dio un giro de 180 grados cuando OG obtuvo los Ultimates en sus cores, las rotaciones constantes hicieron frenar al conjunto de Dendi, que tampoco se quedaba acorralado y respondía por momentos.

El combo de Dark Seer + Spirit Breaker explotó cuando Ceb completo su Cetro de Aghanim, con este item mejora su "Charge of Darkness" para que cargue más rápido y aumente su velocidad en 100. OG Esports continuó con la presencia constante, ganando cada teamfight y llevándose la primera partida.

What a showing from @OGesports! They've managed to win Game 1 against @B8esportsGG, but it wasn't without difficulty! Does the CIS team have a shot at making it 1-1?#ESLOne

📺 https://t.co/RUTJQihdBh pic.twitter.com/36cf8WY0SM